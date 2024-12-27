جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.. الحق ذاكر

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الشهادة الإعدادية.. يشغل الحديث عن موعد امتحانات الترم الأول محركات البحث مؤخرًا، العديد من الطلاب للتعرف على التفاصيل المتعلقة بمواعيد الامتحانات.

ويأتي ذلك بعد ان أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الجداول الرسمية، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة حول جدول امتحانات الشهادة الإعدادية .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2025

وفي هذا الصدد، سبق وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 18 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025، واليكم الجدول التالي :

السبت 18 يناير 2025: اللغة الأجنبية والهندسة.

الاثنين 20 يناير 2025: اللغة العربية والخط والإملاء، مع تخصيص آخر 20 دقيقة للإملاء، والتربية الدينية.

الثلاثاء 21 يناير 2025: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير 2025: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 23 يناير 2025: الدراسات الاجتماعية.

جدول مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية ببنى سويف

وستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول 2025 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 يناير، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 من الشهر ذاته، وجاء جدول امتحانات الترم الأول الشهادة الإعدادية 2025 بـ محافظة بني سويف على النحو التالي:

السبت 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية من الساعة 9 حتى 11:30 – امتحان التربية الرياضية من الساعة 12 حتى 1.

الاثنين 20 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى 11 – امتحان الهندسة من الساعة 11:30 حتى 1:30.

الثلاثاء 21 يناير 2025: امتحان العلوم من الساعة 9 حتى 11 – امتحان التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 12:30.

الأربعاء 22 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء من الساعة 9 حتى 11 – امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 حتى 12:30.

الخميس 23 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 9 حتى 11 – امتحان التربية الدينية من الساعة 11:30 حتى 1.

جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة



متى موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ؟

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الصف الشهادة الإعدادية 2025 للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول ومن المفترض أن تبدء الامتحانات من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير2025، وذلك وفق المواعيد التي حددتها وزارة التعليم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

الوزارة أوضحت أنه يمكن للطلاب التسجيل في استمارة الصف الثالث الإعدادي عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، حيث يتعين على الطالب الدخول أولاً إلى الرابط الرسمي المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم.

كما يجب على الطالب استخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به لتسجيل الدخول في حال عدم امتلاك الطالب لبريد إلكتروني مدرسي، يمكنه إنشاء حساب جديد على نفس الموقع.

ويمكن للطلاب الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــــــــــا

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وجاء تحذير وزارة التعليم ليشتمل على ضرورة تسجيل الاستمارة بأسرع وقت قبل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أن من المقرر إتاحة تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة عبر موقع الوزارة خلال الأيام المقبلة، مشددة على أهمية تسجيل جميع الطلاب الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة 2024,2025، بياناتهم بعد إتاحة الموقع في يناير المقبل.

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