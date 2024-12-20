30% مقالي..دليلك لورقة امتحان الصفين الاول والثاني الثانوي .. اعرفها قبل الامتحان

ورقة امتحان الصفين الاول والثاني الثانوي.. من الكلمات التي يبحث عنها العديد من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وأولياء أمورهم، لمعرفة تفاصيل الورقة الامتحانية ودرجات الأسئلة، كما يتساءلون عن نوع الأسئلة سواء مقالية أم اختيار من متعدد ام الاثنين معا وبأى درجة ستكون، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز موصفات ورقة امتحان الصفين الاول والثاني الثانوي.

التعليم: 15% أسئلة مقالية بالورقة الامتحانية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الورقة الامتحانية لطلاب الصف الأول الثانوي ستتضمن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15%، تغطي جميع أجزاء المقرر الدراسي للفصل الأول، على أن يؤدي الطلاب الامتحانات ورقيًا إذا كانوا يتسلمون أجهزة التابلت بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.

ورقة امتحان الصفين الاول والثاني الثانوي

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الثانوي

ومن الجدير بالذكر، حددت وزارة التربية والتعليم، موعد بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي تبدأ في 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 من نفس الشهر، حيث تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص فاصل زمني مدته نصف ساعة بين الفترتين.

طريقة أداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام ورقيا وإلكترونيا حيث يتم عقد تقييمات طلاب الصف الثانى الثانوى العام بالمدارس المتصلة بشبكة الإنترنت إلكترونيا.

كيف اداء الامتحان بدون انترنت؟

وأوضحت وزارة التعليم ، أن سيتم أداء الطلاب الغير متصلة مدارسهم بشبكة الإنترنت تعقد اختباراتهم ورقيا، مشددة على أنه يتم عقد امتحانات الطلاب وفق مواصفة أسئلة اختيارية ومقالية.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن طلاب الخدمات والمنازل بالصف الأول الثانوي الذين لم يستلموا التابلت، بالإضافة إلى طلاب المدارس الخاصة في الصفين الأول والثاني الثانوي، سيؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا، وأوضحت الوزارة أن مواصفات الورقة الامتحانية للامتحان الإلكتروني هي نفسها للامتحان الورقي.

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