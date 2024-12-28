جدول امتحان نصف العام للصف الخامس الابتدائي بـ الجيزة.. إليك التفاصيل

جدول امتحان نصف العام للصف الخامس الابتدائي بـ الجيزة.. يعتبر من أكثر ما يبحث عنه الطلاب وأولياء أمورهم خلال الساعات القليلة الماضية على محركات البحث المختلفة خاصةً محرك "جوجل" لمعرفة الموعد والجداول بالتفصيل.

وللستعداد والتجهيز الجيد لدخول واجتياز الامتحانات بدقة وسلام، فيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز جدول امتحانات نصف العام الدراسي للصف الخامس الابتدائي .

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالجيزة

ويأتي جدول امتحان نصف العام للصف الخامس الابتدائي في الجيزة، كما يلي:

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: العلوم، والتربية الدينية.

الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، والمهارات المهنية.

الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، وICT.

امتحان نصف العام للصف الخامس الابتدائي



جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

كما ينطلق امتحان نصف العام للصف الخامس الابتدائي في القاهرة كالآتي:

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.

الاثنين 13 يناير: العلوم.

الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

الأربعاء 15 يناير: ICT.

الخميس 16 يناير: الدراسات.

امتحان نصف العام للصف الخامس الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الفيوم

وينطلق امتحان نصف العام للصف الخامس الابتدائي في الفيوم كالتالي:

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: الرياضيات.

الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 14 يناير: الدراسات.

الأربعاء 15 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنوفية

ويأتي امتحان نصف العام للصف الخامس الابتدائي في المنوفية على النحو التالي.

السبت 11 يناير: العلوم، والمهارات.

الأحد 12 يناير: الدراسات، وICT.

الاثنين 13 يناير: اللغة العربية.

الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.

امتحان نصف العام للصف الخامس الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالبحيرة

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: العلوم، وICT.

الاثنين 13 يناير: الرياضيات، والمهارات.

الثلاثاء 14 يناير: اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

الأربعاء 15 يناير: الدراسات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في أسيوط

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: الدراسات.

الاثنين 13 يناير: الرياضيات.

الثلاثاء 14 يناير: العلوم.

الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.



جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالشرقية

الخميس 9 يناير: الدراسات.

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: الرياضيات.

الاثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية.

اقرأ أيضا:

حقيقة منع طلاب المدارس الخاصة من الامتحانات بسبب المصروفات

تبدأ في النصف الثاني من ديسمبر.. جدول امتحانات المهام الأدائية على للصف الرابع الابتدائي