خطوات تسجيل استمارة امتحانات الطلاب بالخارج 2025 والموعد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تسجيل استمارة امتحانات الطلاب بالخارج للعام الدراسي 2025 عبر منصتها الإلكترونية المخصصة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات للطلاب وأولياء أمورهم؛ لضمان الاستعداد الكامل لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

الموعد النهائي لتسجيل استمارة امتحانات المصريين بالخارج

أكدت الوزارة أن باب التسجيل سيُغلق نهائيًا يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، داعية أولياء الأمور إلى الإسراع في إتمام جميع خطوات التسجيل قبل الموعد المحدد، لضمان دخول الطلاب إلى الامتحانات دون أي عقبات تقنية أو تنظيمية.

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كيفية تسجيل استمارة امتحانات المصريين بالخارج: خطوات مفصلة

لتسهيل عملية التسجيل لاستمارة امتحانات الطلاب بالخارج، أوضحت الوزارة الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام تسجيل استمارة الامتحانات عبر منصة "أبناؤنا في الخارج".

ويقدم الموجز، خطوات تسجيل استمارة امتحانات الطلاب بالخارج، على النحو التالي..

1. الدخول إلى المنصة

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة "أبناؤنا في الخارج".

تأكد من استخدام متصفح حديث لضمان عمل الموقع بكفاءة.

2. إنشاء حساب جديد

أنشئ حسابًا لولي الأمر باستخدام بريد إلكتروني نشط.

قم بتعيين كلمة مرور قوية لتأمين الحساب.

3. تحديد عدد الطلاب

اختر عدد الأبناء الذين سيؤدون الامتحانات، وحدد مراحلهم الدراسية.

4. سداد رسوم الامتحانات

تبلغ قيمة الرسوم 150 دولارًا أمريكيًا لكل طالب.

يُمكن دفع الرسوم عبر بوابة الدفع الإلكتروني المتوفرة على المنصة.

5. تعبئة الاستمارة

املأ جميع الحقول المطلوبة بدقة، بما في ذلك بيانات الطالب الشخصية ومعلومات المرحلة الدراسية.

6. رفع المستندات المطلوبة

قم برفع صورة واضحة من المستندات المطلوبة (مثل شهادة الميلاد، إثبات الإقامة بالخارج) بصيغة PDF.

تأكد من جودة الصور لتجنب رفض الطلب.

7. طباعة الاستمارة

بعد إتمام التسجيل، قم بطباعة نسخة من الاستمارة.

أرفق الاستمارة المطبوعة مع أصول المستندات لإرسالها لاحقًا إذا تطلب الأمر.

رسوم الامتحانات وطرق الدفع الإلكترونية

أشارت الوزارة إلى أن الرسوم المقررة لأداء الامتحانات تبلغ 150 دولارًا أمريكيًا لكل طالب، بغض النظر عن المرحلة الدراسية، ويتم دفع الرسوم عبر المنصة الإلكترونية باستخدام بطاقات الائتمان أو الوسائل الأخرى المعتمدة، مما يضمن سهولة وسرعة في إتمام العملية.

تفاصيل عقد الامتحانات وجدولها الزمني

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للمصريين بالخارج يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

تشمل الامتحانات جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي.

يتم عقد الامتحانات بناءً على المناهج المصرية المقررة لعام 2024-2025.

نصائح هامة للطلاب وأولياء الأمور

الالتزام بالمواعيد، وعدم تأجيل عملية التسجيل لتجنب أي مشكلات فنية أو لوجستية.

التحقق من البيانات، من خلال التأكد من إدخال بيانات الطالب بشكل دقيق لتجنب الأخطاء التي قد تؤثر على القبول.

الاستعداد المبكر، عن طريق الاطلاع على المناهج الدراسية المطلوبة واستعد للامتحانات من الآن لضمان تحقيق نتائج متميزة.

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