جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الجيزة للعربي واللغات

أعلنت المديرية التعليمية بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، حيث كان طلاب الصف الثالث الإعدادي يترقبون الجداول بفارغ الصبر.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة، طبقًا للمنشور الرسمي التي أعلنته المديرية التعليمية التابعة للمحافظة.

أعلنت المديرية التعليمية بمحافظة الجيزة أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ينطلق يوم السبت الموافق 18 يناير وحتى الخميس 23 يناير من عام 2025، ونوضح لكم تفاصيل الجدول.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الجيزة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الجيزة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 المهني للصم وضعاف السمع

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 المهني

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتغطية الأسئلة للأجزاء التي درست فقط.

تجنب الأسئلة المتعلقة بالقضايا السياسية أو الحزبية.

تطبيق مقترح دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة في نظام بوكليت حسب ظروف كل مديرية.

وضع باركود على أوراق الأسئلة لكل لجنة سير

تظريف 20 ورقة كراسة بوكليت في كيس معتمد لا يفتح إلا داخل اللجنة.

منع الطلاب والمعلمين من اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجنة.

تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة لتسليمها قبل بدء الامتحانات.

فتح المظاريف داخل اللجنة الفرعية في الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.

منع معلمي المادة من ملاحظة الامتحانات داخل اللجان الخاصة بهم في يوم امتحان المادة، مع كونهم احتياطيين في هذا اليوم.

التنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لتأمين المدارس وضمان بيئة هادئة للطلاب.

مراعاة السرية التامة في رصد الدرجات وعدم إعلان النتائج إلا بعد اعتمادها من المحافظ.

الالتزام بالشروط المقررة لمن يشارك في امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية.

موعد امتحانات المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع

من المقرر أن تبدأ امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع في يوم 2 يناير 2025 أي قبل الامتحانات الأساسية وفقًا للمواعيد الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

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