خطوات تسجيل استماره تانيه ثانوي 2025.. والرابط الرسمي من هنا

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن طريقة تسجيل استماره تانيه ثانوي لعام 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصف الثاني الثانوي، لذلك يتساءلون عن الطريقة الصحيحة.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل تسجيل استماره تانيه ثانوي بالخطوات، ومعرفة رابط التسجيل الرسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث حددت الوزارة أيضًا خطوات رسمية.

استماره تانيه ثانوي

رابط تسجيل استماره تانيه ثانوي 2025

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط مباشر للدخول وتسجيل استماره تانيه ثانوي لعام 2024-2025 ويمكن الحصول عليه من هنــــــــــــا وبعد الدخول عليه يجب تسجيل الحساب الإلكتروني الموحد من خلال اتباع الخطوات التالية:

استماره تانيه ثانوي

خطوات تسجيل استماره تانيه ثانوي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طريقة تسجيل استماره تانيه ثانوي 2025 عبر موقعها الرسمي للتقدم في امتحانات الصف الثاني الثانوي وأداءها، ولا يستطيع الطالب أداء امتحانات إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية قبل إغلاقها في الموعد المحدد.

اقرأ التعليمات بعناية والتأكد من صحة البيانات قبل طباعة الاستمارة.

يُفضل استخدام متصفح Chrome عند الدخول وتعبئة الاستمارة لضمان أفضل أداء.

أن تكون الصورة التي رفعتها ذات حجم صغير وخلفية بيضاء.

التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية، وخاصة الشعبة واللغة الثانية.

بعد مراجعة البيانات والتأكد من دقتها، الضغط على حفظ الاستمارة إلكترونيًا.

تُسلم الاستمارة إلى شؤون الطلبة بالمدرسة بعد التأكد من صحتها.

يُمنع تسجيل الاستمارة على التابلت، ويُفضل استخدام الهاتف المحمول أو الكمبيوتر لإتمام التسجيل.

مستندات التقدم لامتحانات تانية ثانوي 2025

يُقدم الطالب الاستمارة الأصلية و3 صور منها

إيصال رسوم التقدم لامتحانات الصف الثاني الثانوي

يُطلب 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب

طابع فئة 10 جنيهات لدعم وتمويل المشروعات

صورة بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم هاتفه.

صورة بطاقة الطالب مدون عليها رقم هاتفه

شهادة ميلاد حديثة وصورة منها

حافظة بلاستيكية لحفظ جميع المستندات المطلوبة.

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