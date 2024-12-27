ائتلاف أولياء الأمور يرد على شكاوي جداول امتحانات الشهادة الإعدادية المفبركة

أثار جداول امتحانات الشهادة الإعدادية، الذي تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب، وسط شكاوى وانتقادات تتعلق بتنظيمه وتوزيع المواد.

وفي هذا الصدد، أصدر ائتلاف أولياء الأمور بيانًا حاسمًا يوضح موقفه من هذا جداول امتحانات الشهادة الإعدادية المفبركة، مؤكدًا أنه غير صادر عن الجهات الرسمية المعنية، وأن الهدف من ترويجه هو إثارة البلبلة بين الطلاب وأسرهم.

جداول امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي هذا الصدد، أعربت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة الأسرية، عن استياءها من التعديلات المستمرة على جداول امتحانات الشهادة الإعدادية التي تسببت في حالة من القلق والتوتر بين أولياء الأمور والطلاب، حيث أن التغييرات المتكررة جعلت الطلاب في حيرة من أمرهم، خاصة مع انتشار جداول مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما خلق جوًا من البلبلة.

وقد اشتكى أولياء أمور محافظة الجيزة من عدم وضوح جداول امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل رسمي حتى الآن، وانتشار جداول مزيفة عبر الفيسبوك، لذلك، دعت الحزاوي أولياء الأمور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة مثل صفحات وزارة التربية والتعليم أو صفحات المديريات التعليمية لتجنب الوقوع في فخ المعلومات الكاذبة.

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز كل التفاصيل الكاملة لحقيقة جداول امتحانات الشهادة الإعدادية المفبركة .

امتحانات الشهادة الإعدادية

ذعر بين أولياء الأمور من جداول امتحانات الشهادة الإعدادية

أشارت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر وخبيرة الاسرية، انه منذ إعلان جداول امتحانات الشهادة الإعدادية ويتم اجراء تعديلات كثيرة علي الجداول من قبل بعض الادارات التعليمية مما خلق حالة من التوتر والقلق بين اولياء الامور والطلاب ومن المفروض ان يكون الطالب في هذا الوقت علي علم تام بجدول الامتحانات حتي يقوم بالاستعداد الاكاديمي والنفسي للامتحان .

تداول جداول امتحانات الشهادة الإعدادية مفبركة

وتابعت الحزاوي أن هذه التعديلات الكثيرة على جداول امتحانات الشهادة الإعدادية جعلت هناك مناخ خصب لتداول جداول مفبركة مما جعل الطالب في حيرة من امره.



وقد اشتكي اولياء أمور بمحافظة الجيزة انهم حتي الان لا يعلموا جدول الامتحانات بشكل مفصل وواضح وانتشر في الفيس بوك جداول يقال إنها جداول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة ولكن سوف يتم الاعلان عنها بشكل رسمي لاحقًا .



وناشدت الحزاوي : اولياء الأمور ان يلجاوا للمصادر الموثوق فيها للحصول علي المعلومات لان هناك مواقع مجهولة تحاول خلق جو من البلبلة وقد وفرت الوزارة عدة مصادر يمكن اللجوء اليها لمعرفة المعلومات الصحيحة مثل الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم او صفحة مجلس الوزارء و صفحات الرسمية للمديريات التعليمية

واختتمت الحزاوي، يجب التخلص من مشاعر الخوف والقلق التي تؤثر بشكل كبير على الابناء فأولياء الأمور دور كبير في بث الطمأنينة في نفوس أبنائهم وتحفيزهم بكلمات تشجيعية، واختيار المكان المناسب للمذاكرة بعيدًا عن المشتتات ويكون هناك إضاءة وتهوية جيدة للمكان، ووضع خطة دراسية من خلال جدول لتنظيم الوقت واستغلاله استغلالا أمثل، والحرص علي حل التدريبات والتقييمات السابقة وكتابة الأخطاء حتى لا يقع بها الطالب مرة أخري ، والحرص على التغذية السليمة فالعقل السليم في الجسم السليم، وذلك بتناول الطعام الصحي والبعد عن المنبهات .

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