تجهيز التابليت.. تنويه لطلاب الأول والثاني الثانوي بشأن التدريب على الامتحانات الإلكترونية

تجهيز التابليت.. وجهت المدارس الثانوية الرسمية والحكومية تنويهاً مهماً لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بشأن تجهيز التابليت وذلك للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، التي من المقرر أن تبدأ في 11 يناير المقبل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تنويه مهم لطلاب الأول والثاني الثانوي بشأن التدريب على الامتحانات الإلكترونية.

تجهيز التابليت لطلاب الأول والثاني الثانوي بشأن التدريب على الامتحانات

وأوضحت المدارس ضرورة تجهيز التابليت وتوصيلها بالإنترنت لتحديث النظام، نظراً لأن الامتحانات ستكون إلكترونية، كما أكدت المدارس أنها ستوفر تدريباً للطلاب على كيفية أداء الامتحانات، من خلال تنظيم امتحان تجريبي إلكتروني على النظام الخاص بالمدرسة، حيث سيتم نشر موعد الامتحان التجريبي عبر الصفحات الرسمية للمدارس.

وفيما يتعلق بتوزيع التابلت، شددت المدارس على ضرورة أن يتوجه أي طالب في الصف الأول الثانوي لم يتسلم جهاز التابلت حتى الآن، إلى المدرسة لاستلامه في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.

وفي وقت سابق، أصدر وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، قرارًا وزاريًا يحدد الفئات المسموح لها باستلام التابلت المدرسي في مرحلة الثانوية العامة، وينص القرار على تسليم التابلت فقط لطلاب المدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس التجريبية، بالإضافة إلى طلاب مدارس المعاهد القومية التي تتوافر بها شبكة الإنترنت.

تسليم تابليت الوزارة

كما يتضمن القرار إلزام الطلاب الذين يتسلمون التابلت بإرجاعه إلى المدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، ويعد التابلت عهدة شخصية على الطالب حتى إتمامه هذه المرحلة، مع ضرورة تسليمه فور الانتهاء منها، اما فيما يتعلق بإرجاع التابلت، يشترط أن يتم ذلك بتقديم شهادة من الوكيل المعتمد تثبت صلاحية الجهاز ومشتملاته للتشغيل، حيث لن يتم استلام التابلت من قبل الإدارة التعليمية دون هذه الشهادة.

وفي حال فقدان التابلت أو تعرضه للتلف الذي يؤدي إلى خروجه من الضمان قبل انتهاء فترته، يُلزم الطالب أو المعلم أو أي من الفئات المستهدفة الأخرى بسداد قيمة الجهاز بالكامل، بما في ذلك كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، كما يجب تسليم جهاز بديل إلى الطالب لحين انتهاء دراسته في المرحلة الثانوية.

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