موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025.. الرابط الرسمي

حددت وزارة التربية والتعليم موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يتساءل طلاب الصف الأول الثانوي عن الموعد المحدد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية وموعد الامتحانات وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 حيث من المقرر أن تنطلق فترة التسجيل في بداية شهر يناير من العام الجديد، وستعلن الموعد الرسمي للتسجيل في الاستمارة الإلكترونية للطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

استمارة الثانوية العامة

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن على الطلاب الراغبين في التقديم لامتحانات الثانوية العامة لعام 2024-2055 من الضروري تسجيل بياناتهم في استمارة الثانوية العامة التي تتيحها الوزارة خلال شهر يناير المقبل عبر موقعها الرسمي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بأنها تسمح بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة للطلاب الذين سجلوا بياناتهم بالكامل في موقع استمارة الثانوية العامة والتي من المتوقع أن تكون متوفرة عبر بوابة الثانوية العامة التابعة للوزارة، وفي حالة عدم تسجيل الطالب بياناته لن يكون له نصيب في أداء امتحاناته.

استمارة الثانوية العامة

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي لتسجيل استمارة الثانوية العامة ويمكن الدخول عليه من هنـــــــــــــــا علمًا أن التسجيل سيفتح خلال شهر يناير القادم من عام 2025 لذلك لا يمكن التسجيل حاليًا أو تغيير البيانات.

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم السبت 14 يونيو، مشيرة إلى أن جدول الامتحانات الرسمي لم يُعتمد بعد، وسيُعلن عبر القنوات الرسمية فور اعتماده، لذلك تنضح الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق أن امتحانات الثانوية العامة لن تتغير مواصفاتها بعد تغيير النظام في العام الحالي، وتستمر الامتحانات بنظام البوكليت كما هو.

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