آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024.. اعرف امتى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2025.. من اكثر الكلمات البحثية على محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك بما أن على حافة الدخول في الفصل الدراسي الثاني، لذلك يبحث طلاب الشهادة الثانوية وأولياء الأمور، وفيما يلي سيعرض لكم من خلال الموجز أخر موعد لملئ استمارة الشهادة الثانوية 2025.

موعد بدء التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم في بداية يناير المقبل عن إتاحة تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة عبر موقع الوزارة، وشددت على أهمية تسجيل جميع الطلاب الراغبين في أداء امتحانات 2024 و2025 بياناتهم عبر الموقع لضمان السماح لهم بأداء الامتحانات.

استمارة الثانوية العامة 2024

وكانت قد حددت وزارة التعليم عن موعد ملئ استمارة الثانوية العامة 2024 وموعد اغلاقها، وذلك بدءًا من يوم الخميس 29 فبراير 2024، وآخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم يوم الخميس 22 فبراير المقبل.

أخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024 للمدارس

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم، حتى الآن عن أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة، والتي من المرجح أن تعلن الوزارة في شهر يناير عن موعد بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 بالمدارس.

الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة لدخول الامتحانات

أوضحت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة لتقدم طلاب الشهادة الإعدادية، لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات الثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:-

- ملء وطباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- شهادة الميلاد الأصلية للطالب إضافة إلى 2 صورة منها.

- 4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- تكون نفس الصورة علي الاستمارة.

- 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات متواجد بالمدرسة.

- إيصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة من البريد.

-2 صورة من الايصال بمبلغ 210 جنيهات.

- 2 طابع مهن تعليمي فيئه 2 جنيه.

- إيصال رسوم المصاريف الدراسية الأصل بمبلغ 512 جنيها و2 صورة منه.

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