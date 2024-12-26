خطوات تسجيل استمارة الامتحانات للصف الأول والثاني الثانوي 2025 بشكل صحيح

تعديل استمارة الامتحانات .. طالبت وزارة التربية والتعليم من طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام بالتوجه إلى المدرسة من أجل تعديل استمارة الامتحانات، ومراجعتها في استمارة الامتحانات الإلكترونية، حيث يتساءل الطلاب عن طريقة التعديل وطريقته.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل تعديل استمارة الامتحانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام، حيث شددت الوزارة على المدارس بضرورة مراجعة البيانات بدقة و فى حالة وجود بيان يرغب الطالب فى تعديله لذلك يجب التوجه للمدرسة قبل الحفظ إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

استمارة الامتحانات

طريقة تحديث استمارة الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي

الدخول على الدخول على رابط تسجيل استمارة الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام من هنــــــــــا

قراءة وإتباع التعليمات بعناية وعدم طباعة الاستمارة إلا بعد التأكد من صحة البيانات.

استخدام متصفح جوجل للدخول وملء الاستمارة الإلكترونية.

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التأكد من البيانات الصحيحة في الاستمارة الإلكترونية خاصةً للشعبة واللغة الثانية.

بعد التعديل في البيانات من الضروري التأكد من أن كل البيانات دقيقة لحفظها إلكترونيًا.

تطبع استمارة الامتحانات وتسلم إلى شؤون الطلبة.

كتابة الاستمارة على التابلت ولكن تسجيلها على الموبايل أو الكمبيوتر.

استمارة الامتحانات

موعد امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2025 للصفين الأول والثانى الثانوى العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوى العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.

ضوابط امتحانات نصف العام الدراسي

حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط امتحانات نصف العام الدراسي ومن ضمنها يؤدي الطلاب المواد الدراسية التي درست خلال الفصل الدراسي الأول، ولا تتضمن الأسئلة أي موضوعات أو دروس من الفصل الدراسي الثاني.

وقررت وزارة التربية والتعليم أتاحت الوقت الكافي للاستعداد لمراجعة المادة التي درست فقط خلال الفصل الأول، بالضافة إلى اتباع النظام التقليدي في امتحانات نصف العام 2025 في حالة عدم استلام التابلت المدرسي.

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