نماذج الوزارة للصف الأول الإعدادي 2024.. حمل جميع المواد الآن

نماذج الوزارة للصف الأول الإعدادي 2024.. مع اقتراب موعد امتحانات نصف العام، تهتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بجميع الطلاب، وتحرص على توفير جميع السبل لسد احتياجهم التعليمي، لذا أتاحت نماذج الوزارة للصف الأول الإعدادي2025 ، لأنها تعتبر من أهم الوسائل التي يقوم بها الطلبة بالتدريب على شكل الامتحان من خلالها.

نماذج الوزارة للصف الأول الإعدادي 2024

حيث يشمل النموذج الاسترشادي في مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي الأسئلة الآتية:

كلمة صيانة تعرب: “مبتدأ-اسم إن-خبر-فاعل”.

مرادف تمليه: “تفرضه-تبعده-تقربه-تعلمه”.

مضاد صيانة: “تجميع-تفريط-تجديد-تفضيل”.

مرادف أولو: “أعمال-أصحاب-أفضال-أشكال”.

كلمة للمال تعرب: “فاعل-مفعول به- اسم مجرور-مبتدأ”.

جمع عقيدة: “عقود-عقائد-معتقدات-مقاعد”.

مفرد المعارف: “المعرفة-العرف-التعريف-المعروف”.

شارك عقبة بن نافع في فتح" :الشام- الهند- الصين-اليمن".

نماذج الوزارة للصف الأول الإعدادي 2024

وكما تحتوى نماذج الوزارة للصف الأول الإعدادي 2024، على جميع المواد الصف الأول الاعدادي، “العلوم و الرياضيات والدراسات"، منها الأسئلة الآتية:

سكن المصري القديم الكهوف في العصر

“الحجري الحديث- النحاسي- الحجري القديم- ما قبل الأسرات”.

مجموعة هائلة من الأجسام الغازية التي تزهر في السماء على شكل سحابة من الغبار تعرف

“النيازك- المجرات - السدم- الأقمار”.

الكوكب الذي له غلاف غازي متماسك ويعص تحديد دورانه حول نفسه هو:

“عطارد- الزهرة- الأرض- المريخ”.

شعر الإنسان المصري القديم بحاجته إلى نظام يحفز له حقوقه عندما:

“نشأت القرى- ظهرت المدن- نشأت الأقاليم المستقلة- تحققت الوحدة الأولى”.

أول ظهور للأهرامات كان في زمن الأسرة:

“الثالثة- الرابعة- الخامسة- السادسة”.

نماذج الوزارة للصف الأول الإعدادي 2024

نماذج الاسترشادية للصف الأول الإعدادي 2024

ويوفر الموجز، روابط تحميل مباشر لنماذج الاسترشادية للصف الاول الاعدادي، على النحو التالي:

لتحميل: النموذج الاسترشادي الاول

لتحميل: النموذج الاسترشادي الثاني

لتحميل: النموذج الاسترشادي الثالث

لتحميل: النموذج الاسترشادي الاول لمادتي العلوم والرياضيات لغات

لتحميل: النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات

لتحميل: النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات

نماذج الوزارة للصف الأول الإعدادي 2024

اقرأ أيضًا:

عدد أيام إجازة نصف العام 2025.. كم يوم سيحصل عليه الطلاب؟

تبدأ الدراسة به العام المقبل.. ماذا تعرف عن النظام التعليمي كوزن الجديد؟