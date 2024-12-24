كيفية الاستعلام عن رقم جلوس الصف الثالث الإعدادي 2025

الصف الثالث الإعدادي 2025.. يتزايد البحث في الآونة الأخيرة عن طريقة معرفة رقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي 2025، خاصة مع إعلان المديريات التعليمية في مختلف المحافظات عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها في 18 يناير 2025، وفقاً للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كيفية معرفة رقم جلوس الصف الثالث الإعدادي 2025

وفي هذا السياق، يقدم لكم موقع "الموجز" تقريرًا يوضح كيفية معرفة رقم الجلوس للطلاب في الصف الثالث الإعدادي، من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، يأتي ذلك في إطار الخدمات التي يوفرها الموقع للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

استعلام رقم جلوس الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

وكانت وزارة التربية والتعليم قد وفرت رابطًا خاصًا لمعرفة أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024/2025، استعدادًا لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول.

الاستعلام عن رقم جلوس الصف الثالث الإعدادي

كما تضمنت خطوات معرفة رقم جلوسك للصف الثالث الإعدادي وإليك الخطوات:

- اولا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو بوابة نتائج التعليم الأساسي، ويمكنك الدخول عليه من خلال الضغط هنا.

- بعد ذلك عليك إدخال بيانات الطالب المطلوبة: الاسم رباعي، الرقم القومي، والإدارة التعليمية.

- منها قم بالضغط على زر “عرض رقم الجلوس”، وسوف يظهر رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان.

ومن جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أرقام الجلوس طلاب الشهادة الإعدادية، يتم الحصول عليها لمعرفة نتيجة الامتحانات، كما وجهت الوزارة طلاب الشهادة الإعدادية بضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:

• ضرورة الاحتفاظ برقم الجلوس وطباعته للاستخدامه طوال أيام الامتحانات.

• كما يجب التأكد من صحة البيانات الشخصية عند استخراج الرقم.

• عليك بمراجعة المدرسة في حالة وجود أي أخطاء.

وفي سياق اخر ، حددت وزارة التربية والتعليم موعد إجازة نصف العام للمدارس لعام 2025 يوم 25 يناير حيث من المقرر أن تستمر ليوم 6 فبراير 2025، وينطلق الفصل الدراسي الثاني للمدارس 8 فبراير 2025، كما انه من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام للجامعات يوم 25 يناير أيضًا وتستمر لمدة أسبوعين حتى موعد 6 فبراير القادم، وتبدأ الدراسة بالفصل الثاني للجامعات يوم 8 فبراير 2025.

اقرأ أيضا:

في حال فقدان التابليت .. اعرف الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة

جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الإبتدائي بالأزهر والتعليم