«تعليم كفر الشيخ» تكثف استعداداتها لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

كشفت مديرية تعليم كفر الشيخ عن استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتورعلاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ

وتم عقد اجتماع برئاسة الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لمناقشة كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وآمن.

استعدادات مكثفة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

ويأتي ذلك لمناقشة الاستعداد لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، والتي ستبدأ 4 يناير المقبل حتى 9 يناير للمستوى الرفيع لمدارس اللغات، وللمواد الغير مضافة للمجموع سواء مدارس التعليم العام أو اللغات.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل بالمدارس يوم 11 يناير 2025م، وتنتهي الإمتحانات 16 يناير المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي 18 يناير المقبل، وتنتهي في 23 يناير 2025.

الاستعداد الكامل لضمان سير العملية الامتحانية

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ على ضرورة الاستعداد الكامل لضمان سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 بمختلف المراحل التعليمية بشكل منتظم ودقيق.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة نقاط مهمة، بما في ذلك تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق أعلى مستوى تعليمي في مدارس المحافظة.

كما تم الاستعداد لاختبارات النقل والشهادة الإعدادية، مع التركيز على اختيار رؤساء اللجان والملاحظين من بين المعلمين المميزين لضمان الالتزام بالمعايير المحددة، بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على توفير مجموعات مجانية للطلاب لضمان دعمهم في التحصيل الدراسي.

ضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية بكل ادارة تعليمية

ووجه وكيل الوزارة بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 بضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية بكل ادارة تعليمية، والابلاغ فورا حال حدوث أي مشكلة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية لضمان نجاح العملية التعليمية وامتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 في جميع مدارس المحافظة، وتطبيق نشرة الموانع داخل المدارس، التأكيد على سرية الامتحانات، منع الغش ومنع استخدام المحمول تماما داخل اللجان للطلاب والمعلمين.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025، والتي جاءت كالتالي:

بداية الفصل الدراسي الأول: السبت 21 سبتمبر 2024.

انتهاء الفصل الدراسي الأول: الخميس 23 يناير 2025.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: السبت 11 يناير 2025.

إجازة منتصف العام: تبدأ السبت 25 يناير 2025 وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 5 يونيو 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني: تبدأ السبت 24 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ السبت 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة: تبدأ السبت 14 يونيو 2025.

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