المراجعة النهائية ليلة الإمتحان.. حيل وطرق فعالة للمذاكرة

المراجعة النهائية ليلة الإمتحان.. تعد ليلة الامتحان التي تسبق الإختبار هي من أهم ليالي المذاكرة والمراجعة للإمتحان، وبعض الطلاب قد لا يكونوا اطلعوا على كتبهم المدرسية، وبالرغم من أن إلمام مادة دراسية فى ساعات قليلة معدودة ليست الطريقة المثالية للتعلم، إلا أنها يمكنها أن تساعدك على حفظ المعلومات في أسرع وقت ممكن، لذلك يستعرض لكم الموجز خلال السطور التالية بعض الحيل السهلة للمراجعات النهائية قبل ليلة الإمتحان، وذلك بناءً على لما أشارت إليه شيماء عراقي استشاري العلاقات الأسرية وتعديل السلوك.

حلول المذاكرة والمراجعة ليلة الإمتحان

حيل بسيطة وسريعة لمراجعة المادة ليلة الإمتحان

- تحضير وجبات الطعام يفضلها الطالب

حيث يعد إعداد وجبات طعام التي يحبها الطالب لتحفزه على مراجعة المادة بشكل جيد ليلة الإمتحان.

- استخدام الكبسولات الخفيفة

ويعتبر تحضير كبسولات خفيفة للمادة الدراسية في صورة معلومات مهمة وسهلة وسريعة لتنشيط الذاكرة لدى الطالب، ويمكن أيضاً أن تساعد الأم ابنها فى مراجعة المادة الدراسية بهذه الطريقة عن طريق تحضير المعلومات على هيئة نقاط.

- التركيز على النقاط المهمة

يجب الحرص على عدم الضغط على الأبناء والترغيب في المراجعة النهائية والتركيز فقط على مراجعة بعض النقاط المادة الدراسية.

- الحرص على حل الشيت

يعمل حل "الشيت" النهائي للمادة ووجود إجابات للمراجعة النهائية للمادة الدراسية على التسهيل على الطالب مراجعة المادة دون عناء أو بذل الكثير من الجهد.

- الخرائط الذهنيه

والحرص على استخدام الخرائط الذهنية في المراجعة النهائية والربط بين موضوعات المادة.

-العمل على تنظيم الوقت

يلزم الحرص على الإلتزام وعدم تفويت المراجعة النهائية مع مدرس الحصة بالمدرسة، وأيضاً تنظيم الوقت وتأجيل كل ما يعطل الطالب على المراجعة لعقب الإمتحانات.

-التشجيع باستخدام الهدايا

يعتبر التحفيز بالهدايا والمكافآت والثناء والمدح له دور على إقدام الطالب على حل أكبر قدر من الإمتحانات.

أخذ حمام بارد قبل المراجعة

حيث يعمل الحمام البارد على تنشيط الجسم والعقل ويساعد على البدء في المراجعة بنشاط وتركيز.

طرق مثالية للمراجعة النهائية ليلة الإمتحان

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