تردد قناة زي ألوان الجديد في عام 2025.. بث مجاني ومشاهدة ممتعة

يبحث عشاق الدراما الهندية والعربية عن تردد قناة زي ألوان الجديد لعام 2025, حيث تعد زي ألوان من القنوات الترفيهية التي حققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي وتميز محتواها المناسب لجميع أفراد الأسرة.



مع التحديثات المستمرة لتردداتها، يبحث الكثيرون عن التردد الجديد لضمان استقبال بث القناة بأعلى جودة واستمتاع بلا انقطاع، لذلك يرصد الموجز تردد قناة زي ألوان الجديد.

قناة زي ألوان

تردد قناة زي ألوان الجديد على الأقمار الصناعية

أعلنت قناة زي ألوان عن الترددات الجديدة التي يمكن من خلالها استقبال البث على مختلف الأقمار الصناعية، وهي كالتالي:

تردد قناة زي ألوان على نايل سات

• التردد: 11277

• الاستقطاب: أفقي (H)

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة زي ألوان على عرب سات

• التردد: 12111

• الاستقطاب: عمودي (V)

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة زي ألوان على هوت بيرد

• التردد: 11747

• الاستقطاب: أفقي (H)

• معدل الترميز: 30000

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال؟

يمكنك بسهولة إضافة تردد قناة زي ألوان الجديد عبر جهاز الرسيفر الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

• افتح قائمة الإعدادات من جهاز الاستقبال.

• اختر "تركيب" ثم "إضافة تردد جديد".

• أدخل بيانات التردد الجديدة الموضحة أعلاه.

• اضغط على خيار "بحث".

• احفظ القناة ضمن قائمة القنوات.

مميزات قناة زي ألوان لعام 2025

تقدم قناة زي ألوان أشهر الأعمال الهندية المدبلجة التي تلائم الذوق العربي.

كما تقدم قناة زي ألوان بمحتوى بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة.

يمكن تنزيل قناة زي ألوان بث مجاني ومشاهدتها بدون أي رسوم إضافية

تعمل قناة زي ألوان على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

قناة زي ألوان

أبرز الأعمال التي تعرضها قناة زي ألوان

تعرض القناة مجموعة من المسلسلات التي تنوعت بين الهندية، التركية، والعربية، ومن أهمها:

• مسلسل رحلة لاكشمي (الجزء الخامس).

• مسلسل خفايا القلوب (الجزء الخامس).

• مسلسل التفاح الحرام.

• مسلسل حب غير مشروع.

• مسلسل النصيب.

احرص على ضبط تردد قناة زي ألوان الجديد واستمتع بتجربة ترفيهية تأخذك إلى عالم من التشويق والإثارة، مع برامج ومسلسلات تجمع بين المتعة والقيمة الثقافية.

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