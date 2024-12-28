تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لبطولة كأس الخليح العربي

تبحث الجماهير العربية لكرة القدم، عن تردد القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، وتعد قناة الكأس القطرية، أحد أبرز القنوات التي تنقل مباريات المسابقة.

تنقل قناة الكأس القطرية، المباريات المحلية التي تخص الفرق القطرية، والمنتخب القطري وأيضًا المباريات العالمية التي يتابعها الكثير من الأشخاص، ويستمتعون بها وقد حازت هذه القناة على شهرة كبيرة وواسعة بسبب المحتوى الخاص بها.

كأس الخليج العربي

وسوف نوضح لكم من خلال موقع “الموجز” تردد قناة الكاس الجديد 2025 لكي تستطيعوا استقبالها لهذا تابعوا معنا في السطور التالية.

تردد قناة الكأس الرياضية القطرية الجديد 2024

تقوم القناة خلال تلك الفترة، على نقل كافة مباريات النسخة الـ 26 من كأس الخليج العربي، بالإضافة الي نقلها لمجموعة أخرى من المباريات المختلفة بأعلى جودة ممكنه، كما تعمل القناة على عرض الاستوديوهات التحليلية التي تحتوى على مجموعة من خبراء الرياضة في العالم العربي، وجاء تردد القناة على النحو الاتي:

تردد قناة الكأس القطرية 2025 نايل سات

التردد: 11919.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الكأس علي العرب سات

التردد: 12418.

القمر الصناعي: العرب سات.

معامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الكأس عبر سهيل سات

التردد: 10770.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

كيفية استقبال قناة الكأس الرياضية القطرية

اذا كنت ترغب في استقبال القناة عليك الدخول إلي قائمة الإعدادات.

بعد ذلك اختر تثبيت تردد جديد او البحث اليدوي.

في الخطوة التالية عليك اختيار القمر الصناعي.

ادخل بعد ذلك كل البيانات الأخرى المتعلقة بتردد القناة.

عليك ان تقم بإختيار ايقونة البحث.

اختر القناة من بين القنوات المتاحة امامك.

اضغط في النهاية على ايقونة التنزيل ليتم تثبيتها بكل سهولة ويسر.

موعد مباريات دور نصف النهائي لـ كأس الخليج 2024 “خليجي 26”

(السعودية ضد عمان) في دور نصف النهائي الأولي - يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

(مباراة الكويت والبحرين) في دور نصف النهائي الثاني - يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

مباراة نهائي كأس الخليج 2024 “خليجي 26”

تقام مباراة نهائي كأس الخليج العربي يوم الجمعة 3 يناير 2025.

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