طاقم تحكيم من كاب فيردي يدير مواجهة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إداراة مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي في بطولة كأس الكونفدرالية للجولة الخامسة من دور المجموعات. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره بلاك بولز، يوم 12 يناير، في الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وبلاك بولز على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد موافقة “كاف” على طلب إقامة المباراة في مصر بدلاً من موزمبيق.

الزمالك وبلاك بولز

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، طاقم تحكيم من كاب فيردي بقيادة، حكم الساحة فابريسيو أندرادي سانتوس لإدارة مباراة الزمالك وبلاك بولز.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبلاك بولز، من، فابريسيو أندرادي سانتوس حكمًا للساحة، ويعاونه خورخي كوريا سيميدو، وديلجادو فرنانديز ويلسون مساعدين، و ديلجادو دوس سانتوس روشا حكمًا رابعًا.

ويتواجد لويس بليز مادلين من سيشل، مراقبًا عامًا، على مباراة الزمالك وبلاك بولز، في حين يراقب الحكام إيناسيو مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام علي مويبي من أوغندا.

ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

1- الزمالك - 3 مباريات - 7 نقاط.

2- المصري البورسعيدي - 3 مباريات - 4 نقاط.

3- بلاك بولز الموزمبيقي - 3 مباريات - 4 نقاط.

4- إنيمبا النيجيري - 3 مباريات - نقطة وحيدة.

موعد مباريات الجولة الرابعة والخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية

دور المجموعات - الجولة الرابعة

الأحد - 5 يناير

(الصفاقسي - سيمبا) - الساعة 6:00 مساءً.

(جاراف - أورابا يونايتد) - الساعة 6:00 مساءً

(ستيلينبوش - لوندا سول) - الساعة 6:00 مساءً

(إنييمبا - بلاك بولز) - الساعة 6:00 مساءً

(المصري - الزمالك) - الساعة 6:00 مساءً

(أسيك ميموزا - اتحاد العاصمة) - الساعة 6:00 مساءً

(قسنطينة - برافوس دو ماكي) - الساعة 9:00 مساءً

(ستاد مالي - نهضة بركان) - الساعة 9:00 مساءً

دور المجموعات - الجولة الخامسة

الجمعة - 12 يناير

(ستيلينبوش - ستاد مالي) - الساعة 3:00 مساءً

(لوندا سول - نهضة بركان) - الساعة 3:00 مساءً

(أورابا يونايتد - اتحاد العاصمة) - الساعة 3:00 مساءً

(برافوس دو ماكي - سيمبا) - الساعة 6:00 مساءً

(جاراف - أسيك ميموزا) - الساعة 6:00 مساءً

(بلاك بولز - الزمالك) - الساعة 6:00 مساءً

(إنييمبا - المصري) - الساعة 6:00 مساءً

(قسنطينة - الصفاقسي) - الساعة 6:00 مساءً

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