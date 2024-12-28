قائمة الاتحاد السكندري أمام نادي الزمالك في الدوري المصري

أعلن الفبرص بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري.

ويلتقي فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك أمام نظزه نادي الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدروي المصري.

وستنطلق مواجهة الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد السكندري أمام نظيره نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ7 من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساءً غدًا الأحد.

قائمة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

ويستعرض " الموجز" قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فريق الزمالك الذي يقوده فنيًا كريسيتان جروس على النحو التالي:



حراسة المرمى: صبحي سليمان، وأحمد دعدور.

خط الدفاع: كريم يحيى، ومروان داوود، ومحمد المغربي، ومحمود شبانة، وأحمد أيمن، ومحمود متولي.

خط الوسط: عمر الوحش، ومورو ساليفو، وعبد الغني محمد، وناصر ناصر، وأحمد الشيمي، وفيليب ناشيمنتو، وكريم الديب.

خط الهجوم: بنچامين بواتينج، وإيمانويل إبيه، وفادي فريد، وإسلام سمير، وعمرو جمعة.

غيابات الاتحاد السكندري ضد الزمالك



ويغيب عن قائمة الاتحاد السكندري أمام الزمالك ل من: عبد الله بكري، وڤان ديريك أوبامي، بسبب الإصابة، وهشام عادل (إصابة في العضلة الخلفية)، والمهدي سليمان ومصطفى إبراهيم

وسيغيب أيضًا عن فريق الاتحاد السكندري كل: هاني الطامي، وأوليميكان، وصديق إيساكا، وعبد الرحمن خالد جبنة، لأسباب فنية.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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