دفعة قوية لـ نادي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل

تلقى الجهاز الفني لفريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة ضد الاتحاد السكندري في إطار منافسات بطولة الدوري المصري موسم 2024/2025.

ويلتقي فريق نادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس أمام فريق الاتحاد السكندري على ملعب " القاهرة الدولي" في الجولة السابعة من بطولة دوري نايل.

وستنطلق مواجهة نادي الزمالك أمام زعيم الثغر الذي يقوده فنيًا اليوناني بابافسيليو يوم الأحد 29 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

دونجا يزين قائمة نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري

وعلم " الموجز" أن الجهاز الفني لـ نادي الزمالك بقيادة جروس سيضم اللاعب نبيل عماد دونجا لقائمة الفارس الأبيض استعدادًا لملاقاة نادي الاتحاد السكندري في بطولة دوري نايل.

نبيل عماد دونجا- نادي الزمالك

ويعود دونجا إلى قائمة نادي الزمالك بعد غيابه عن اللقاء الماضي ضد طلائع الجيش بالجولة السادسة من بطولة دوري نايل نظرًا لتراكم الإنذارات على أن ينضم للمباريات المقبلة بدايًة من لقاء الاتحاد السكندري.

وتعادل نادي الزمالك بقيادة جروس أمام منافسه طلائع الجيش الذي يقوده عبد الحميد بسيوني فنيًا بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب " الكلية الحربية" ليرفع الفارس الأبيض رصيده لـ11 نقطة متساويًا مع المتصدر المصري البورسعيدي وبيراميدز.



جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي



1. الزمالك - 11 نقطة.

2. بيراميدز - 11 نقطة.

3. المصري البورسعيدي - 11 نقطة.

4. زد - 9 نقاط.

5. الاتحاد السكندري - 9 نقاط.

6. الأهلي - 8 نقاط.

7. سيراميكا كليوباترا - 8 نقاط.

8. طلائع الجيش - 8 نقاط.

9. فاركو - 7 نقاط.

10. الجونة - 6 نقاط.

11. الاسماعيلي _ 6 نقاط.

12. سموحة - 5 نقاط.

13. بيتروجيت - 5 نقاط.

14. إنبي - 5 نقاط.

15. البنك الأهلي- 5 نقاط.

16. غزل المحلة - 5 نقاط.

17. مودرن سبورت - 4 نقاط.

18. حرس الحدود - 3 نقاط.

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