إدارة نادي الزمالك تقرر استمرار ميشالاك حتى نهاية الموسم

أعلن مسؤولو نادي الزمالك عن قرارهم بتمديد فترة إعارة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك حتى نهاية الموسم الحالي، حيث من المقرر أن تستمرإعارته من نادي أحد السعودي.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل قرار مجلس إدارة نادي الزمالك باستمرار ميشالاك مع الأبيض حتى نهاية الموسم الحالي.



وترى إدارة النادي أن كونراد ميشالاك قد تم استقدامه لموسم كامل، وبالتالي لن يتم إنهاء الإعارة في يناير المقبل.

ويأتي هذا القرار في ظل الجهود المبذولة من الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس، الذي يعمل على تطوير أداء اللاعب من خلال دروس خاصةتهدف إلى تعزيز دوره في صفوف الفريق.

وكان أكد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية أنه لا بد أن يتمتع اللاعب الأجنبي بمستوى متميز يختلفعن باقي اللاعبين، ليكون له أثر إيجابي مفيد وذلك خلال اللقاءات.

كريستيان جروس



نصائح جروس لـ مشيالاك



وكما قدم جروس نصائح لمشيالاك أهمها ضرورة استغلال الفرص التي تتاح له أمام المرمى، داعيًا إياه إلى زيادة فاعليته في الهجمات والتسليم السريع للكرة لتجنب إبطاء رتم الفريق الأبيض.



مباراة الزمالك وطلائع الجيش



وفي سياق اخر انتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش على استاد الكلية الحربية وكانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا التعادل، رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة، محتلاً المركز الأول في جدول الترتيب الدوري المصري ، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 8 نقاط ليحتل المركزالثامن بالجدول.



جدول ترتيب الدوري المصري

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. زد - 9 نقاط

4. النادي الأهلي - 8 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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