تطورات الحالة الصحية لـ محمد حمدي لاعب الزمالك

ما زال محمد حمدي، لاعب فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك، يتلقى الرعاية في المستشفى بعد إصابته خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لمحمد حمدي لاعب الزمالك وسبب الإصابة.

إصابة خطيرة لـ محمد حمدي

وكان تعرض محمد حمدي لإصابة خطيرة تمثلت في شرخ في ضلعين من القفص الصدري، بالإضافة إلى وجود هواء على الرئة، مما استدعىمراقبته بشكل دقيق.

ويتم إجراء أشعة يومية على صدر اللاعب لمتابعة حالته الصحية، في حين يتم فحص وظائف التنفس بشكل دوري لضمان استقرار وضعه.

سبب إصابة محمد حمدي

وجاءت الإصابة نتيجة تصادم مع حارس مرمى طلائع الجيش في المباراة السابقة التي جمعت بينهم ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، مما أدى إلى هذه الحالة الحرجة.

محمد حمدي



مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وأقيمت مباراة الزمالك وطلائع الجيش على استاد الكلية الحربية وكانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة السادسة من دورينايل.

بهذا التعادل، رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة، محتلاً المركز الأول في جدول الترتيب، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 8 نقاط ليحتل المركزالثامن.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

وكان بدأ الزمالك المباراة أمام طلائع الجيش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".



جدول ترتيب الدوري المصري

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. زد - 9 نقاط

4. النادي الأهلي - 8 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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