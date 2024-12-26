موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الاتحاد السكندري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان الزمالك، تعادل للمرة الثانية على التوالي، أمام طلائع الجيش، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز.

ويتقاسم الزمالك، قمة ترتيب جدول الدوري المصري، بالتساوي مع بيراميدز برصيد 11 نقطة لكلاهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح الفريق الأبيض الأفضلية في الصدارة.

الزمالك والاتحاد السكندري

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

يخوض فريق الزمالك، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق للأبيض، مباراة مثيرة أمام نظيره الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر 2024.

وتنطلق صافرة حكم مباراة الزمالك و الاتحاد، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي، للجولة السابعة من دوري نايل.

منذ تولى جروس، منصب المدير الفني لفريق الزمالك، خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز، سقط الفارس الأبيض، في فخ التعادل الإيجابي مرتين متتاليتين مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، بنتائج 1-1 و2-2.

نتائج الزمالك في الدوري المصري موسم 2024 -2025

افتتح فريق الزمالك، مشواره في الدوري المصري موسم 2024 -2025، بفوز متعثر على حساب البنك الأهلي في الجولة الأولى بنتيجة 3-2، وسموحة في الجولة الثانية بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

وفي الجولة الرابعة، اكتسح الزمالك غزل المحلة، برباعية نظيفة، وفي الجولة الخامسة حقق الأبيض تعادلاً إيجابيًا مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، ثم التعادل الإيجابي مجددًا أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-2.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، على أن يسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، لذلك يمكن مشاهدة المباراة على قناة On time sports HD1.

نطام بطولة الدوري المصري الممتاز

تقام بطولة الدورى المصري، من دور واحد فقط دون نظام الذهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

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