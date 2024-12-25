جدول ترتيب الدوري عقب مباريات اليوم..صراع الصدارة يشتعل بين الزمالك وبيراميدز والمصري

يترقب عشاق الكرة المصرية، جدول ترتيب الدوري المصري، بعد مباريات اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، للموسم الجاري 2024-2025.

شهدت هذه الجولة اليوم عدد من المواجهات الساخنة التي جاء في مقدمتها مباراة بيراميدز ضد فاركو التي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية كما تعادل الإسماعيلي ضد حرس الحدود 2-2 كما شهدت هذه الجولة تعادل سلبي بين الاتحاد السكندري ومودرن سبورت، ويترقب الجميع مباراة الأهلي ضد المصري مساء غد الخميس.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم الأربعاء حيث يتصدر النادي المصري، جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. الزمالك - 11 نقطة

2. بيراميدز - 11 نقطة

3. المصري - 11 نقطة

4. زد - 9 نقاط

5. الاتحاد - 9 نقاط

6. النادي الأهلي - 8 نقاط

7. سيراميكا - 8 نقاط

8. طلائع الجيش - 8 نقاط

9. فاركو - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. الاسماعيلي - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 4 نقاط

18. حرس الحدود - 3 نقاط

الدوري المصري

مباريات الجولة السادسة للدوري المصري

نرصد لكم مواعيد مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري كما يلي..

مباريات الخميس الموافق 26 ديسمبر

سموحة ضد غزل المحلة، الساعة 5 مساءً

البنك الاهلي ضد سيراميكا كيلوباترا، الساعة 5 مساءً

المصري ضد الاهلي، الساعة 8 مساءً

بتروجت ضد الجونة، الساعة 8 مساءً

الأهلي ضد المصري في قمة الدوري

يواجه الأهلي نظيره المصري، في الثامنة مساء غد الخميس 26 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث الأهلي عن الفوز في مباراة المصري لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري من جديد بينما يمنح الفوز فريق المصري فرصة الانفراد بصدارة الدوري.

اقرأ أيضًا:

انفراد لـ الموجز.. حسام البدري يكشف مفاجأة نارية عن وجهته المقبلة

أوكلاند سيتي لـ الموجز: الأهلي متعطش دائمًا للنجاح ولم نرغب في مواجهته بالمونديال