خليجي 26.. منتخب البحرين يواصل انتصاراته بثنائية نارية أمام العراق

واصل منتخب البحرين الأول لكرة القدم، انتصاراته في بطولة خليجي 26، بعد فوزه على نظيره العراق مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتواجه منتخب البحرين، مع نظيره العراق مساء اليوم الأربعاء، في ثاني جولات دور مجموعات كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

وانتصر البحريني على العراقي بثنائية نظيفة، في اللقاء الخليجي الناري الذي استضافه استاد جابر الأحمد الدولي بدولة الكويت.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، أهداف مباراة البحرين والعراق في خليجي 26، وترتيب المجموعة الثانية.

أهداف مباراة البحرين والعراق في خليجي 26

افتتح المنتخب البحريني التسجيل أمام نظيره العراقي، بهدف نجمه علي جعفر مدن في الدقيقة 38، بعد بتمريرة رائعة من محمد مرهون.

وضاعف مدن نتيجة منتخب بلاده بالهدف الثاني في الدقيقة 47، ليستمر المنتخب البحريني، في تحقيق الانتصار ببطولة خليجي 26.

وحصل منتخب البحرين على ثلاث نقاط جديدة وهامة في مشواره بكأس الخليج العربي 2024، كما أنه يحافظ على صدارته في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

أهداف مباراة البحرين والعراق في خليجي 26

ترتيب مجموعة البحرين في خليجي 26

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 26 بعد انتهاء الجولة 2 كالآتي:

-البحرين (6 نقاط)

-السعودية (3)

-العراق (3 نقاط)

-اليمن (بدون نقاط).

تشكيل البحرين ضد العراق اليوم

ودخل المنتخب البحريني هذا اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إبراهيم خليل.

خط الدفاع: حمد شمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي.

الوسط: سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، مهدي الحميدان.

وفي الهجوم: محمد مرهون، مهدي عبد الجبار.

تشكيل العراق ضد البحرين في خليجي 26

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: ريبين غريب، زيد تحسين، أحمد مكنزي، مصطفى سعدون.

خط الوسط: أمجد عطوان، أحمد ياسين، إبراهيم بايش، زيدان إقبال

الهجوم: علي جاسم وأيمن حسين.

الجدير بالذكر، أن المنتخب البحريني، قد انتصر في جولته الأولى بدور مجموعات كأس الخليج العربي ( خليجي 26 ) على نظيره السعودية.

اقرأ أيضًا:

أبرزهم كهربا.. أسباب غيابات الأهلي أمام المصري في دوري نايل

طارق مصطفى يكشف لـ الموجز حقيقة مفاوضات الرجاء المغربي