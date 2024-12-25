أبرزهم كهربا.. أسباب غيابات الأهلي أمام المصري في دوري نايل

تواجد محمود عبد المنعم كهربا، على رأس قائمة غيابات الأهلي لمباراة المصري البورسعيدي المنتظرة بينهما، في إطار منافسات دوري نايل لموسم 2024-2025.

ويضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرتوش الأخيرة على استعدادته تحت قيادة مدربه السويسري، لمواجهة نظيره المصري في الدوري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد المصري، مساء يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والمصري، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وعند الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، عن قائمة الأهلي، التي شهدت غيابات 10 لاعبين، أبرزهم محمود كهربا، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

كهربا أبرز غيابات الأهلي في مباراة المصري

وضمت قائمة غيابات الأهلي أمام المصري كل من:

محمود عبد المنعم "كهربا" وكريم نيدفيد ومصطفى مخلوف ويوسف أيمن ومصطفى أبو الخير / لأسباب فنية.

محمد هاني ورضا سليم وطاهر محمد طاهر ومحمد عبدالله وكريم فؤاد / بسبب الإصابة.

وأشارت التقارير، أن سبب استبعاد كهربا، هو أزمته الأخيرة مع جماهير الأهلي خلال مباراة شباب بلوزداد .

كهربا - الأهلي

قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي.

ويستهدف المارد الأحمر، تحقيق الفوز في هذا اللقاء، حتى يقتحم المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري ومن ثم الاقتراب من التربع على الصدارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهـلي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 8 نقاط من 4 جولات، بينما يتصدر المصري الترتيب برصيد 11 نقطة بعد خوضه 5 جولات.

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