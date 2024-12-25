ترتيب هدافي الدوري المصري 2024-2025.. موقف وسام أبو علي

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2024-2025، قبل مباراة الأهلي والمصري في الجولة السادسة من هذا الموسم.

ويحتل ناصر منسي نجم الزمالك، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن برصيد 4 أهداف، بينما يأتي وسام أبو علي مهاجم الأهلي، في المركز الرابع برصيد هدفين.

ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2024-2025، بعد تعادل الزمالك وطلائع الجيش وقبل لقاء الأهلي والمصري في الجولة السادسة كما يلي.

ترتيب هدافي الدوري المصري

ناصر منسي - 4 أهداف.

علي فوزي - 3 أهداف.

محمود زلاكة - سيراميكا كليوباترا - 3 أهداف.

وسام أبو علي - الأهلي - هدفين.

طاهر محمد طاهر - الأهلي - هدفين.

عبد الرحمن البانوبي - زد إف سي - هدفين.

أحمد عاطف "قطة" - بيراميدز - هدفين.

أحمد الشريف - فاركو - هدفين.

بدر موسي - بتروجيت - هدفين

حسين الشحات - الأهلي - هدفين

إسلام عيسي - سيراميكا كليوباترا - هدفين

محمد الشامي - المصري - هدفين.

صديق أوجولا - بيراميدز - هدفين.

محمد هلال - البنك الأهلي - هدفين.

عمرو السولية - الأهلي - هدف.

عبد الله السعيد - الزمالك - هدف.

فيستون مايلي - بيراميدز - هدف.

أحمد سيد زيزو - الزمالك - هدف.

وسام أبو علي في ترتيب هدافي الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. زد - 9 نقاط

4. النادي الأهلي - 8 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

مواعيد مباريات الدوري المصري القادمة في الجولة السادسة

ويأتي جدول مواعيد مباريات الدوري المصري القادمة على هذا النحو:

الاسماعيلي ضد حرس الحدود، الساعة 5 مساءً / الأربعـاء

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت، الساعة 5 مساءً / الأربعاء

فاركو ضد بيراميدز، الساعة 8 مساءً / الأربعاء

سموحة ضد غزل المحلة، الساعة 5 مساءً / الخميس

البنك الاهلي ضد سيراميكا كيلوباترا، الساعة 5 مساءً / الخميس

المصري ضد الاهلي، الساعة 8 مساءً / الخميس

بتروجت ضد الجونة، الساعة 8 مساءً / الخميس

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