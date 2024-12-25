ترتيب هدافي الدوري المصري 2024-2025.. موقف وسام أبو علي
يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2024-2025، قبل مباراة الأهلي والمصري في الجولة السادسة من هذا الموسم.
ويحتل ناصر منسي نجم الزمالك، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن برصيد 4 أهداف، بينما يأتي وسام أبو علي مهاجم الأهلي، في المركز الرابع برصيد هدفين.
ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2024-2025، بعد تعادل الزمالك وطلائع الجيش وقبل لقاء الأهلي والمصري في الجولة السادسة كما يلي.
ترتيب هدافي الدوري المصري
ناصر منسي - 4 أهداف.
علي فوزي - 3 أهداف.
محمود زلاكة - سيراميكا كليوباترا - 3 أهداف.
وسام أبو علي - الأهلي - هدفين.
طاهر محمد طاهر - الأهلي - هدفين.
عبد الرحمن البانوبي - زد إف سي - هدفين.
أحمد عاطف "قطة" - بيراميدز - هدفين.
أحمد الشريف - فاركو - هدفين.
بدر موسي - بتروجيت - هدفين
حسين الشحات - الأهلي - هدفين
إسلام عيسي - سيراميكا كليوباترا - هدفين
محمد الشامي - المصري - هدفين.
صديق أوجولا - بيراميدز - هدفين.
محمد هلال - البنك الأهلي - هدفين.
عمرو السولية - الأهلي - هدف.
عبد الله السعيد - الزمالك - هدف.
فيستون مايلي - بيراميدز - هدف.
أحمد سيد زيزو - الزمالك - هدف.
ترتيب الدوري المصري
1. الزمالك - 11 نقطة
2. المصري - 11 نقطة
3. زد - 9 نقاط
4. النادي الأهلي - 8 نقاط
5. بيراميدز - 8 نقاط
6. سيراميكا - 8 نقاط
7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط
8. فاركو - 7 نقاط
9. طلائع الجيش - 7 نقاط
10. الجونة - 6 نقاط
11. سموحة - 5 نقاط
12. بتروجيت - 5 نقاط
13. الاسماعيلي - 5 نقاط
14. إنبي - 5 نقاط
15. البنك الأهلي - 5 نقاط
16. غزل المحلة - 5 نقاط
17. فيوتشر - 3 نقاط
18. حرس الحدود - نقطتين
مواعيد مباريات الدوري المصري القادمة في الجولة السادسة
ويأتي جدول مواعيد مباريات الدوري المصري القادمة على هذا النحو:
- الاسماعيلي ضد حرس الحدود، الساعة 5 مساءً / الأربعـاء
- الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت، الساعة 5 مساءً / الأربعاء
- فاركو ضد بيراميدز، الساعة 8 مساءً / الأربعاء
- سموحة ضد غزل المحلة، الساعة 5 مساءً / الخميس
- البنك الاهلي ضد سيراميكا كيلوباترا، الساعة 5 مساءً / الخميس
- المصري ضد الاهلي، الساعة 8 مساءً / الخميس
- بتروجت ضد الجونة، الساعة 8 مساءً / الخميس
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