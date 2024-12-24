جدول ترتيب الدوري المصري عقب مباريات اليوم.. الزمالك في الصدارة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، جدول ترتيب الدوري المصري، بعد مباريات اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، للموسم الجاري 2024-2025.

شهدت هذه الجولة عدد من المواجهات النارية التي جاء في مقدمتها مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش التي انتهت بالتعادل 2-2 كما شهدت هذه الجولة تعادل سلبي بين زد وإنبي، ويترقب الجميع مباراة الأهلي ضد المصري مساء بعد غد الخميس.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم الثلاثاء حيث يتصدر النادي المصري، جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. زد - 9 نقاط

4. النادي الأهلي - 8 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

الدوري المصري

مباريات الجولة السادسة للدوري المصري

نرصد لكم مواعيد مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري كما يلي..

مباريات الاربعاء الموافق 25 ديسمبر

يشهد غدا الأربعاء 25 ديسمبر الجاري 3 مواجهات ساخنة تأتي كما يلي..

الاسماعيلي ضد حرس الحدود، الساعة 5 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت، الساعة 5 مساءً

فاركو ضد بيراميدز، الساعة 8 مساءً

مباريات الخميس الموافق 26 ديسمبر

سموحة ضد غزل المحلة، الساعة 5 مساءً

البنك الاهلي ضد سيراميكا كيلوباترا، الساعة 5 مساءً

المصري ضد الاهلي، الساعة 8 مساءً

بتروجت ضد الجونة، الساعة 8 مساءً

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