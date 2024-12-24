الدوري المصري| الزمالك يكرر سيناريو التعادل أمام طلائع الجيش تحت قيادة جروس
حسم التعادل الإيجابي، نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.
أهداف مبارة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري
افتتح جودوين شيكا، أهداف المباراة، بتسجيله الهدف الأول لصالح طلائع الجيش، خلال تمريرة متقنة من أحمد متعب، استقبلها شيكا، ونجح في اختراق منطقة الجزاء، وتمكن من مراوغة المدافع محمود حمدي الونش، ليسجلها في شباك عواد.
وتمكن محمد شحاتة، لاعب خط وسط الزمالك، من تسجيل هدف التعادل للفريق الأبيض، بتمريرة من عمر جابر، في الدقيقة 43 من عمر المباراة.
وأحرز حسام أشرف، الهدف الثاني لفريق الزمالك، خلال تمريرة من محمد شحاتة تجاه أشرف، لسجلها داخل مرمى طلائع الجيش، وينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.
واختتم جودوين شيكا، أهدف المباراة، بتسجيله الهدف الثاني له والتعادل لـ فريق طلائع الجيش، خلال عرضية استقبلها إسلام محارب بتسديدة مباشرة ارتدت من عارضة المرمى، لتجد متابعة من جودوين شيكا أوكوارا ويسجلها مباشرة داخل الشباك.
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك للمرة الثانية على التوالي
ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:
- المصري - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 11)
- الزمالك - (المباريات: 6 - الأهداف: 12 - النقاط: 11)
- زد - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 9)
- الأهلي - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 8)
- بيراميدز - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 8)
- سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 8)
- الاتحاد - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 8)
- طلائع الجيش - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 8)
- فاركو - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 7)
- الجونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 6)
- سموحة - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 5)
- بتروجيت - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 5)
- الإسماعيلي - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 5)
- إنبي - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 5)
- البنك الأهلي - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 5)
- غزل المحلة - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 5)
- فيوتشر - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 3)
- حرس الحدود - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 2)
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