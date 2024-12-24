زد يقفز للمركز الثالث بجدول الدوري رغم التعادل ضد إنبي

انتهت مباراة نادي زد ضد إنبي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

بهذا التعادل يحتل فريق زد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بينما يحتل فريق إنبي المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط ليقفز كل فريق مركزين بجدول الترتيب.

زد ضد إنبي

نادي زد واجه نظيره فريق إنبي، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري علي أرضية ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل زد ضد إنبي

جاء تشكيل نادي زد ضد نظيره إنبي ببطولة الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي، أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف بكري

خط الوسط: حمدي علاء، ماتا ماجاسا، بيتر زيلو موتوموسي، مصطفى زيكو

خط الهجوم: شادي حسين، مصطفى سعد ميسي

تشكيل إنبي ضد زد

جاء تشكيل نادي إنبي ضد نظيره زد ببطولة الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع : علي فوزي – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط: أحمد العجوز – مودي ناصر – مصطفى شكشك – مصطفى دويدار.

خط الهجوم : أحمد حواش – محمد حتحوت.

زد ضد إنبي

جدول ترتيب الدوري المصري

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل زد ضد إنبي حيث يتصدر النادي المصري، جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. زد -9 نقاط

4. النادي الأهلي - 8 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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