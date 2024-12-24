التشكيل الرسمي لـ مباراة الإمارات ضد الكويت في خليجي 26

أسدل الستار عن التشكيل الرسمي لـ مباراة الإمارات ضد الكويت، التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره الكويت، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج العربي بنسخته الحالية.

وتقام مباراة الإمارات ضد الكويت، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بتوقيت القاهرة، كما أنها تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، التشكيل الرسمي لـ مباراة الإمارات ضد الكويت اليوم في خليجي 26 ومقاعد البدلاء.

تشكيل الإمارات ضد الكويت في خليجي 26

وجاء تشكيل الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: زايد سلطان، كوامي كويدو، حارب عبد الله، فابيو ليما.

خط الوسط: كايو كانيدو، خليفة الحمادي، عبد الله حمد.

الهجوم: ماركوس ميلوني، ماكينزي هانت، يحيى الغساني.

مباراة الإمارات ضد الكويت

بدلاء الإمارات أمام الكويت اليوم

ويجلس على مقاعد بدلاء المنتخب الإماراتي اليوم كل من: علي خصيف، حمد المقبالي، برونو أوليفيرا، طحنون الزعابي، محمد العطاس، يحيى نادي، خالد الظنحاني، عصام فايز، فهد بدر، سولومون سوسو، خميس المنصوري وفارس خليل.

تشكيل الكويت ضد الإمارات اليوم

وضم تشكيل الكويت في هذه المباراة كل من،

حراسة المرمى: خالد الرشيدي.خط الدفاع: مشاري غنام، خالد محمد، فهد الهاجري، سلطان العنزي.

الوسط: محمد دحام، أحمد الظفيري، يوسف ماجد.

خط الهجوم: علي مطر، يوسف ناصر، ناصر خضر.

بدلاء الكويت أمام الإمارات في خليجي 26

ويجلس على مقاعد بدلاء الكويتي كل من: سليمان عبد الغفور، سامي الصانع، بندر بورسلي، فيصل زايد، عيد الرشيدي، حمد الحربي، رضا هاني، مبارك الفنيني، فواز العتيبي، معاذ العنزي، معاذا لظفيري وسلمان محمد.

مشاهدة مباراة الإمارات والكويت

ويمكنكم مشاهدة مباراة الإمارات ضد الكويت في خليجي 26 اليوم، عبر قنوات، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

اقرأ أيضًا:

حقيقة وصول بغداد بونجاح إلى القاهرة للتعاقد مع الأهلي.. (القصة كاملة)

إنجاز غير مسبق لـ عمر مرموش في أوروبا.. يتفوق على محمد صلاح