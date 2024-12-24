بث مباشر مباراة الإمارات ضد الكويت في كأس الخليج العربي (2-1)

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة الإمارات ضد الكويت التي تجمع بينهما مساء اليوم، في كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

أنهى منتخب الإمارات الأول لكرة القدم استعداداته لخوض المواجهة الهامة التي تنتظره أمام غريمه الكويت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج العربي 2024.

مشاهدة مباراة الإمارات ضد الكويت في خليجي 26

وينافس منتخب الإمارات في المجموعة الأولى بخليجي 26، رفقة كل من، الكويت، قطر، عمان.

ونستعرض لكم فيما يلي، بث مباشر مباراة الإمارات ضد الكويت في خليجي 26، وكل ما يخص هذا اللقاء العربي الناري.

موعد و بث مباشر مباراة الإمارات ضد الكويت

تقام مباراة الكويت ضد الإمارات في ثاني جولات خليجي 26، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري.

ويبدأ بث مباشر مباراة الإمارات ضد الكويت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، وعند التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

بث مباشر مباراة الإمارات ضد الكويت

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة الإمارات ضد الكويت، عبر قنوات، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

بث مباشر مباراة الكويت والإمارات

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة الإمارات ضد الكويت في خليجي 26، فور انطلاق صافرة المواجهة.

دقيقة 5 / كايو كانيدو كريا يسجل الهدف الأول للمنتخب الإماراتي.

دقيقة 16 / منتخب الكويت يدرك التعادل بهدف محمد دحام.

دقيقة 39 / يوسف ماجد نجم منتخب الكويت يحصل على بطاقة صفراء.

دقيقة 46 / يشير الحكم ببطاقة صفراء أخرى، لـ أحمد الظفيري نجم الكويت.

ينتهى الشوط الأول من مباراة الكويت والإمارات بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

دقيقة 51/ كوامي أوتون نجم الإماراتي يحصل على بطاقة صفراء.

دقيقة 68 / يتلقى معاذ العنزي نجم الكويتي بطاقة صفراء.

دقيقة 80/ إنذار لمحمد دحام نجم الكويت

دقيقة 86 / طرد اللاعب كوامي أوتون نجم الإمارات.

دقيقة 89 / هدف قاتل لمنتخب الكويت، بأقدام اللاعب معاذ العنزي

دقيقة 95 / بطاقة صفراء لسامح الصائع لاعب الكويت.

انتهت المباراة بفوز مثير لمنتخب الكويت على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1.

بث مباشر مباراة الإمارات ضد الكويت

تشكيل الإمارات المتوقع ضد الكويت

ويأتي تشكيل الإمارات المتوقع ضد منتخب الكويت على هذا النحو:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، كوامي كويدو، ماركوس ميلوني.

الوسط: يحيى نادر، عصام فايزن فابيو ليما.

الهجوم: حارب عبد الله، برونو أوليفرا، يحيى الغساني

تشكيل منتخب الكويت ضد الإمارات

ومن المنتظر أن يأتي تشكيل منتخب الكويت ضد الإمارات كالآتي:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

الدفاع: مشاري غنام - خالد إبراهيم - حسن حمدان - سامي الصانع.

خط الوسط: محمد دحام - سلطان العنزي - أحمد الظفيري - عيد الرشيدي.

الهجوم: سلمان العوضي - يوسف ناصر.

ترتيب مجموعة الكويت والإمارات في خليجي 26

ويأتي ترتيب هذه المجموعة في خليجي 26 قبل هذه المواجهة كما يلي:

منتخب الكويت (نقطة وحيدة)

الإمارات (1)

عمان (1)

قطر (1).

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