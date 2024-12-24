التشكيل المتوقع لمباراة منتخب الكويت ضد الإمارات في خليجي 26.. مفاجآت بالجملة

كثر البحث من متابعي كرة القدم، عن التشكيل المتوقع لـ مباراة منتخب الكويت ضد الإمارات المرتقبة بينهما في بطولة كأس الخليج العربي 2024 ( خليجي 26).

ضرب منتخب الكويت (مستضيف البطولة) موعد مع نظيره الإمارات، في دور مجموعات خليجي 26، علمًا بأن المنتخبين يتنافسان في المجموعة الثانية بجانب كل من، قطر وعمان.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الكويت مع منافسه الإمارات، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

موعد مباراة الكويت ضد الإمارات

وتقام مباراة الكويت ضد الإمارات في ثاني جولات دور مجموعات خليجي 26، مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، و8:30 بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 بتوقيت أبو ظبي.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، التشكيل المتوقع لمباراة الكويت ضد الإمارات في خليجي 26، وكيفية مشاهدة هذه المواجهة.

تشكيل منتخب الكويت ضد الإمارات

ومن المنتظر أن يأتي تشكيل منتخب الكويت ضد الإمارات كالآتي:

في حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

الدفاع: مشاري غنام - خالد إبراهيم - حسن حمدان - سامي الصانع.

خط الوسط: محمد دحام - سلطان العنزي - أحمد الظفيري - عيد الرشيدي.

الهجوم: سلمان العوضي - يوسف ناصر.

تشكيل الإمارات المتوقع ضد الكويت

ويأتي تشكيل الإمارات المتوقع ضد منتخب الكويت على هذا النحو:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، كوامي كويدو، ماركوس ميلوني.

الوسط: يحيى نادر، عصام فايزن فابيو ليما.

الهجوم: حارب عبد الله، برونو أوليفرا، يحيى الغساني.

مباراة الكويت ضد الإمارات

مشاهدة مباراة الكويت والإمارات

ويمكنكم مشاهدة مباراة الكويت والإمارات المرتقبة في خليجي 26، عبر قنوات، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

ترتيب مجموعة الكويت والإمارات في خليجي 26

ويأتي ترتيب هذه المجموعة في خليجي 26 قبل انطلاق هذا اللقاء كما يلي:

منتخب الكويت (نقطة وحيدة)

الإمارات (1)

عمان (1)

قطر (1).

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