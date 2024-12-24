أرقام مثيرة لـ علي ماهر أمام النادي الأهلي قبل صدام الخميس

يستعد فريق الكروي الأول بـ نادي المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر للمواجهة المرتقبة ضد النادي الأهلي في إطار منافسات بطولة دوري نايل الممتاز موسم 2024/2025.

ويتوهج نادي المصري البورسعيدي هذا الموسم بشكل كبير تحت قيادة مدربه علي ماهر حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري العام برصيد 11 نقطة متفوقًا على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويواصل نادي المصري البورسعيدي تألقه في الموسم الجاري على المستوى القاري أيضًا تحت قيادة علي ماهر ليستعيد ثقة الجماهير الخضراء في الحفاظ على اماله بإمكانية تحقيق بطولة هذا العام.

موعد مباراة المصري البورسعيدي أمام الأهلي

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام نظيره المصري الذي يقوده فنيًا علي ماهر في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

علي ماهر

وستنطلق مواجهة المصري أمام فريق الأهلي يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري وذلك في تمام الساعة الثامة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " برج العرب" بالإسكندرية.

أرقام علي ماهر أمام النادي الأهلي

ويستعرض الموجز أبرز أرقام علي ماهر مدرب المصري البورسعيدي أمام فريقه السابق النادي الأهلي.

لعب علي ماهر في مسيرته التدريبية أمام فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي 14 مباراة.

وحقق علي ماهر الفوز على المارد الأحمر في مباراة واحدة وخسر في 10 لقاءات وتعادل في 3 مناسبات وذلك وفقًا للموقع العالمي " ترانسفير ماركت".



جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد المصري

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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