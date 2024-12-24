موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، علي ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة هامة أمام نظيره المصري البورسعيدي، يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، للجولة السادسة من دوري نايل.

الأهلي والمصري البورسعيدي

وكان الأهلي، قد حقق انتصارًا كبيرًا، على نظيره شباب بلوزداد أمس الأحد بنتيجة 6 ـ 1 في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث، بجدول الدوري المصري برصيد 8 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 11 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وحال الفوز على المصري سيستعيد الأحمرصدارة المسابقة.

القوات الناقلة لـ مباراة الاهلى والمصري فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى في الجولة السادسة لـ الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري

مباريات يوم الثلاثاء 24 -12 -2024

( زد - إنبي) - الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة - على استاد الكلية الحربية.

طلائع الجيش - الزمالك - الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة - على استاد جهاز الرياضة العسكري.

مباريات يوم الأربعاء 25 -12 - 2024

(الإسماعيلي - حرس الحدود) - الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة - استاد الإسماعيلية.

(الاتحاد السكندري - موردن سبورت) - الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة - استاد الإسكندرية.

(بيراميدز - فاركو) - الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة - استاد الدفاع الجوي.

مباريات يوم الخميس 26 -12 -2024

(سموحة - غزل المحلة) - الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة - على استاد برج العرب.

(البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا) - الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة - استاد القاهرة الدولي.

(المصري - الأهلي) - الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة - على استاد برج العرب.

(بتروجت - الجونة) - الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة - استاد الكلية الحربية.

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