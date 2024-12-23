جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات الجولة السادسة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، جدول ترتيب الدوري المصري، قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، للموسم الجاري 2024-2025.

تشهد هذه الجولة عدد من المواجهات النارية التي تأتي في مقدمتها مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، ومباراة الأهلي ضد المصري ومباراة زد ضد إنبي ومباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة حيث يتصدر النادي المصري، جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

نادي زد

مباريات الجولة السادسة للدوري المصري

نرصد لكم جدول مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري كما يلي..

مباريات الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري

زد ضد إنبي، الساعة 5 مساءً

طلائع الجيش، الزمالك، الساعة 8 مساءً

الاربعاء الموافق 25 ديسمبر

الاسماعيلي ضد حرس الحدود، الساعة 5 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت، الساعة 5 مساءً

فاركو ضد بيراميدز، الساعة 8 مساءً

الخميس الموافق 26 ديسمبر

سموحة ضد غزل المحلة، الساعة 5 مساءً

البنك الاهلي ضد سيراميكا كيلوباترا، الساعة 5 مساءً

المصري ضد الاهلي، الساعة 8 مساءً

بتروجت ضد الجونة، الساعة 8 مساءً

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