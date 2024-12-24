ينتظر مشجعو الرياضة المصرية، موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في ربع نهائي كأس مصر لسيدات كرة اليد بهذا الموسم، وهذا ما نستعرضه لكم في الآتي.

يستعد فريق سيدات الأهلي لكرة اليد، لخوض مواجهة قوية وهامة، ضد غريمه الزمالك، في ربع نهائي كأس مصر 2024-2025.

وكان قد تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات"، لربع نهائي بطولة كأس مصر، بعد فوزه على المعادي بنتيجة 37 - 22، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على صالة القلعة البيضاء، ضمن منافسات دور الـ16.

ويقدم لكم الموجز فيما يلي، موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في ربع نهائي كأس مصر لسيدات كرة اليد.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في ربع نهائي كأس مصر لكرة اليد

وتقرر أن يكون يوم 28 يناير 2025، هو موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في ربع نهائي كأس مصر لسيدات كرة اليد.

وتبدأ صافرة مباراة الأهلي والزمالك لسيدات كرة اليد، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

ملامح قائمة سيدات يد الأهلي

وتأتي ملامح قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏ ‏‎ نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- ألاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك

ويتكون الجهاز الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" من، حسن يسري رئيساً، محمد عبد السلام مديراً فنياً، محمد الأحمر مدرباً عاماً، محمد مصطفي مدرباً للحراس، هبة حسنين مديراً إدارياً، سارة محمد إدارياً، حبيبة هشام أخصائياً للعلاج الطبيعي، محمد أحمد مخططاً للأحمال، مؤمن مصطفي محللاً للأداء".

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر لسيدات كرة اليد

ويأتي جدول مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر لسيدات كرة اليد على هذا النحو:

مباراة الأهلى مع الزمالك فى السادسة مساء يوم 28 يناير المقبل.

سبورتنج مع البنك الأهلى 4 عصرا.

الزهور مع سموحة 4 عصرا.

الشمس مع أصحاب الجياد 6 مساء.

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