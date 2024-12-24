موعد مباراة زد وإنبي في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 24-12-2024

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي إنبي لمواجهة نظيره فريق زد مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم الموجز في السطور التالية تفاصيل هذا اللقاء الناري المرتقب بين إنبي وزد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى كلًا من زد و فريق إنبي في منافسات الأسبوع السادس من دوري “nile”، لتحقيق انتصار هام في مرحلة مهمة من البطولة ولخطف الثلاث نقاط من اللقاء.

موعد مباراة انبي وزد في الدوري المصري

ويلتقي زد مع نظيره انبي مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

زد يسعى للاستمرار في الانتصارات

ويطمح فريق زد بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي في مواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز الأخير على فريق فاركو في الجولة الماضية.

وحث عبد العاطي لاعبيه على بذل أقصى جهد ممكن في مواجهة إنبي من أجل تحقيق الثلاث نقاط، وهو ما سيعزز وضع الفريق في جدول الترتيب.

ويتواجد نادي زد المركز الخامس برصيد 8 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري، جمعها من فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة، حيث سجل لاعبو الفريق 4 أهداف واستقبلوا هدفين.

ويفهم مجدي عبد العاطي أهمية المباراة، حيث حذر من الانتفاضة المحتملة لفريق إنبي، الذي يمر بمرحلة صعبة في الدوري، مؤكداً على ضرورة عدم التراخي في اللقاء.

نادي انبي

إنبي يبحث عن الفوز الأول

ويحاول محمد إسماعيل، المدير الفني الجديد لفريق إنبي، لتحقيق فوزه الأول مع الفريق البترولي في ثاني مباراة له بعد توليه المسؤولية خلفاً للسيد ياسين.

ويعاني الفريق من بداية غير موفقة هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط فقط، جمعها من فوز واحد، تعادل، و3 هزائم، وسجل 5 أهداف بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.

وطلب إسماعيل من لاعبيه نسيان مباراة الجونة السابقة التي انتهت بخسارة، والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في تحسين مركزه في الجدول.

ويسعى المدير الفني الجديد يسعى إلى إعادة الروح لفريقه واستعادة التوازن في الأداء، خصوصاً وأن الفريق بحاجة ماسة إلى الانتصارات لتفادي التراجع أكثر في ترتيب الدوري.

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