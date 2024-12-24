جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24-12-2024 والقنوات الناقلة

ينتظر مشجعو كرة القدم في مختلف أنحاء العام، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24-12-2024، في أبرز البطولات العالمية والمحلية، والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

-نادي زد ضد إنبي / الخامسة مساء.

-الزمالك ضد طلائع الجيش / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات كأس الخليج العربي اليوم

-قطر ضد عمان / 4:24 نقطة

الكويت ضد الإمارات / السابعة والنصف مساء.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

وتنقل مباريات الدوري المصري اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: "V".

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي اليوم

وتذاع مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 26) عبر القنوات الآتية:

قناة الكأس القطرية.

الكويت الرياضية.

الرياضية العراقية.

البحرين الرياضية.

أبوظبي الرياضية.

عمان الرياضية.

دبي الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم على هذا النحو:

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط.

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط 9.

طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط 13.

الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط 17.

فيوتشر - 3 نقاط 18.

حرس الحدود - نقطتين.

ترتيب مجموعات خليجي 26 قبل مباريات اليوم

ترتيب المجموعة الأولى

الكويت (1)

الإمارات (1)

عمان (1)

قطر (1).

ترتيب المجموعة الثانية

البحرين (3 نقاط)

العراق (3 نقاط)

السعودية (بدون نقاط)

اليمن (بدون رصيد)

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