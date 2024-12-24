بث مباشر مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش(2-2) في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري.. يقدم موقع “الموجز” ، بث مباشر مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري، والتي تقام على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدورى المصرى لموسم 2024 -2025.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، والخروج بالثلاث نقاط، حيث يحتل الأبيض، المركز الثاني، من جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، بينما يقع طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

الزمالك ضد طلائع الجيش

التقى الزمالك مع طلائع الجيش بالدوري المصري، في 38 مباراة سابقة، تمكن الأبيض من تحقيق الفوز في 22 مباراة، في حين فاز الطلائع في 9 مباريات، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

د81: بطاقة صفراء لـ رجب عمران، لاعب طلائع الجيش لتعمد إضاعة الوقت.

د74: بطاقة صفراء لـ محمود حمدي الونش، لاعب الزمالك، نتيجة تدخل عنيف بمرفق اليد على وجه جودوين شيكا أوكوارا لاعب طلائع الجيش.

د60: بطاقة صفراء لـ أحمد متعب، لاعب طلائع الجيش، نتيجة عرقلة متعمدة لأحميد سيد زيزو لاعب الزمالك.

د54: جودوين شيكا يسجل الهدف الثاني له والتعادل لـ فريق طلائع الجيش، خلال عرضية استقبلها إسلام محارب بتسديدة مباشرة ارتدت من عارضة المرمى، لتجد متابعة من جودوين شيكا أوكوارا ويسجلها مباشرة داخل الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول.

د45+4: حسام أشرف يسجل الهدف الثاني لفريق الزمالك، من على حدود منطقة الجزاء، لتسكن شباك طلائع الجيش، وتصبح النتيجة 2-1.

د43: محمد شحاتة يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك، بتمريرة من عمر جابر.

د34: جودوين شيكا يسجل الهدف الأول لصالح طلائع الجيش، بتمريرة متقنة من أحمد متعب لـ شيكا، الذي نجح في اختراق منطقة الجزاء، وتمكن من مراوغة المدافع محمود حمدي الونش، ليسجلها في شباك عواد.

د20: الاستحواذ، طلائع الجيش 44٪ - الزمالك 56٪ .

د10: التعادل السلبي لازال قائمًا بين الفريقين.

د1: انطلاق مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

بث مباشر ماتش الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

مشاهدة ماتش الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك في الدوري المصري

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد فتح الله – خالد سطوحي- أحمد متعب.

خط الوسط : حميد ماو - فريد شوقي – إسلام محارب.

خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا – أحمد سمير.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عمر رضوان ورجب عمران وعلي حمدي و عماد فتحي وأحمد الشيخ وعمرو طارق و أحمد علاء ويسري وحيد وباسم مرسي.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

يتولى الحكم طارق مجدي، بإدارة مباراة طلائع الجيش والزمالك بالدوري المصري، ويعاونه يوسف البساطي، كحكم مساعد أول، وخالد السيد كحكم مساعد ثان، ويتواجد حسني سلطان كحكم رابع، ويدير وائل فرحان مباراة الفريقين، كحكم لتقنية الفيديو "VAR"، ويعاونه محمد عزازي.

بث مباشر مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك في الدوري المصري

بث مباشر ماتش طلائع الجيش ضد الزمالك في الدوري المصري

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

بث مباشر ماتش طلائع الجيش ضد الزمالك في الدوري المصري

مشاهدة ماتش طلائع الجيش ضد الزمالك في الدوري المصري

تردد قناة أون تايم سبورت

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

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