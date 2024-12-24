6 معلومات قبل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش اليوم بالدوري.. تعرف عليها

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة لقاء ناري اليوم يجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز أبرز المعلومات عن مباراة الزمالك مع طلائع الجيش قبل لقاء اليوم بالدوري المصري الممتاز.

1- موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية على أرضية “ستاد الكلية الحربية”.

2- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

وستنقل المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز حصريًا ومباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري المصري.

3- موقف الفريقين في جدول الدوري

يحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، حيث حقق 3 انتصارات على فرق البنك الأهلي، غزل المحلة، وسموحة، وتعادل مع سيراميكا كليوباترا، وخسر أمام المصري البورسعيدي.

ويحتل نادي طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويطمح لتحسين ترتيبه عبر تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض.

4-تاريخ المواجهات بين الفريقين

تقابل الزمالك مع نظيره طلائع الجيش في 39 مباراة سابقة بمختلف البطولات، نجح الفارس الأبيض في الفوز في 22 مباراة، بينما انتصر طلائع الجيش في 10 مباريات، وكانت انتهت 7 لقاءات بالتعادل.

5- التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة أمام طلائع الجيش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد مصطفى "زيزو".

6-جدول ترتيب الدوري المصري

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4- زد - 8 نقاط

5. سيراميكا - 8 نقاط

6. بيراميدز - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. البنك الأهلي - 5 نقاط

14. الاسماعيلي - 4 نقاط

15. إنبي - 4 نقاط

16. غزل المحلة -4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين.

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