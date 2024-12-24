موعد مباراة منتخب السعودية واليمن في كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير العربية لكرة القدم، موعد مباراة منتخب السعودية واليمن، والتي تقانم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستعد منتخب السعودية، إلى مصالحة جماهير الأخضر، بعد السقوط في المباراة الأولى أمام البحرين، بينما يطمح لاعبو المنتخب اليمني، الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية أمام الأخضر، بعد السقوط في الجولة الأولى أمام العراق.

موعد مباراة السعودية واليمن في كأس الخليج العربي

يستضيف استاد جابر مبارك الحمد الصباح، مباراة السعودية واليمن، يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، في الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة، والساعة 5:25 بتوقيت السعودية.

منتخب السعودية واليمن

ويأتي منتخب السعودية في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي، بعدما تلقى هزيمة من منتخب البحرين في الجولة الأولى، بثلاثية مقابل هدفين، لذا حصدت البحرين ثلاث نقاط ثمينة لتتصدر المجموعة التي تضم منتخبي اليمن والعراق.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى

البحرين: 3 نقاط. العراق: 3 نقاط. السعودية: بدون نقاط. اليمن: بدون نقاط.

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام اليمن في كأس الخليج العربي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - علي العوجامي - سلطان الغنام.

خط الوسط: محمد كنو - مصعب الجوير - عبد الإله المالكي.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - عبد الإله هوساوي - عبد الله رديف.

تشكيل اليمن المتوقع أمام المنتخب السعودي

حراسة المرمى: محمد أمان.

خط الدفاع: رضوان الحبيشي - حمزة الريمي - أحمد ناصر - رامي الوسماني.

خط الوسط: أسامة عنبر - عمر جولان - عبد الواسع المطري.

خط الهجوم: محمد هاشم - عبد المجيد صبارة - ممدوح بن عجاج.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي

تذاع بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس وأبو ظبي الرياضية.

SSC NEWS - المعلق: فهد العتيبي - سليمان الشريف

الكويت الرياضية - المعلق: علي سعيد.

الكويت الرياضية 2.

دبي الرياضية - المعلق: عبد الله السعدي.

الكأس 1 - المعلق: خالد الحدي.

عمان الرياضية - المعلق: ‏راشد الشيذاني.

أبو ظبي الرياضية 1 - المعلق: محمد الشامسي.

الشارقة الرياضية - المعلق: موسى عيد.

البحرين الرياضية - المعلق: علي سعيد.

الرابعة 1.

الرابعة 2.

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