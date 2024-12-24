الميركاتو الشتوي| خلافات مالية وإدارية تعرقل انتقال القندوسي إلى الزمالك

قرر مسؤولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عدم ضم الجزائري أحمد القندوسي، لاعب سيراميكا كليوباترا، إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

خلافات مالية وإدارية تعرقل انتقال القندوسي إلى الزمالك

وأكد الإعلامي محمد شبانة، عبر برنامجه الإذاعي، أن مسؤولي نادي الزمالك، استبعدوا التعاقد وضم الجزائري أحمد القندوسي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وتابع شبانة، وعلى الرغم من ترحيب اللاعب الجزائري بالانتقال إلى الزمالك، ورغبة الأبيض في التعاقد معه، ولكن بسبب توتر علاقات النادي مع إدارة سيراميكا كليوباترا التي رفضت بيع لاعبين للزمالك في الفترة الماضية، رفضت إدارة الأبيض الدخول في صفقة التعاقد مع أحمد القندوسي.

أحمد القندوسي

وأوضح أن، راتب أحمد القندوسي الكبير يظل عائقًا أيضا بالنسبة لنادي الزمالك الذي يعاني من أزمة مالية خلال الفترة الماضية، لأن النادي الأهلي يتحمل جزء من راتب اللاعب الجزائري الحالي مع سيراميكا كليوباترا.

وكان النادي الأهلي، قرر بيع أحمد القندوسي في الفترة الماضية لمصلحة سيراميكا كليوباترا، بسب بأزمة تصريحاته حول فشل صفقة انتقال مواطنه زين الدين بلعيد لصفوف الأحمر، بسبب إجباره على التعاقد مع وكيل معين غير وكيله الحالي.

ويبحث كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، عن احتياجات الفريق الأبيض، استعدادًا للفترة المقبلة، حيث أبلغ جروس، إدارة الزمالك بأنه لن يحتاج لصفقات كثيرة في الفترة الشتوية المقبلة، بل سيكون التدعيم في حدود 3 صفقات فقط.

ويرى جروس، إن هناك 3 مراكز في صفوف الزمالك بحاجة للتدعيم من خلال ضم مهاجم صريح، وجناح ومحور دفاعي.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره طلائع الجيش،اليوم الثلاثاء، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد الكلية الحربية، للإسبوع السادس من دوري نايل.

ويتواجد الزمالك، في المركز الثاني، من جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، بينما يقع طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1، مباراة الزمالك والطلائع فى الجولة السادسة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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