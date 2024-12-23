تطورات جديدة حول مستقبل القندوسي مع النادي الأهلي بسبب الزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة بخصوص مستقبل الجزائري أحمد القندوسي نجم وسط الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

وقرر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في وقت سابق رحيل أحمد القندوسي على خلفية التصريحات التي أطلقها مؤخرًا ضد أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء.

وارتبط اسم القندوسي مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا بصورة نهائية بعد التوصل لاتفاق مع النادي الأهلي حول بنود الصفقة على أن توقع العقود بعد نهاية الموسم الجاري.

وفي الوقت ذاته طالب عدد من جماهير النادي الأهلي عدم التسرع بخصوص رحيل القندوسي خاصًة بعد تألقه اللافت للأنظار مع فريق سيراميكا كليوباترا هذا الموسم.

رحيل القندوسي عن النادي الأهلي يثير الغموض

وعلم " الموجز" أن هناك تحفظات داخل النادي الأهلي على قرار بيع الجزائري أحمد القندوسي بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته من سيراميكا كليوباترا.

أحمد القندوسي- النادي الأهلي

وأفادت المصادر داخل النادي الأهلي أن هناك بعض يرى بأن القندوسي سيكون عنصرًا أساسيًا في القلعة الحمراء حال حصوله على فرصة داخل الفريق تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وأشارت المصادر أن هناك أيضًا تخاوفات من مسؤولي المارد الأحمر بشأن رحيل اللاعب الجزائري إلى الغريم التقليدي نادي الزمالك والذي سيمثل دفعة قوية للفارس الأبيض بمنطقة الوسط.

موعد النادي الأهلي ضد شباب بلوزداد

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم الأحد على ملعب " القاهرة الدولي".



قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ويحيى عطية الله وكريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية وعمر الساعي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

وخط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي وكهربا.

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