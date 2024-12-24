سادت حالة من الغضب داخل أورقة النادي الأهلي في الساعات الأخيرة، بعدما اشتعلت الانتقادات الجماهيرية ضد محمد رمضان، المدير الرياضي لكرة القدم بالقلعة الحمراء، إثر قراره بمنع اللاعبين من الاحتفال مع الجماهير بعد الفوز الذي حققه الأحمر على شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

واكتسح فريق الأهلي، نظيره شباب بلوزداد، بسدادسية مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2024 - 2025.

محمد رمضان يمنع اللاعبين من الاحتفال مع الجماهير

من العقوبات إلى الغضب الجماهيري.. أزمات في الأهلي تحت قيادة محمد رمضان

وكان محمد رمضان، اتخذ هذا قرار بعد الهجوم الذي تعرض له اللاعبون من الجماهير قبل بداية المباراة، ليضيف بذلك أزمة جديدة إلى سلسلة المشاكل التي رافقت فترة توليه المسؤولية.

وهتفت جماهير الأهلي ضد محمد الشناوي قائد الفريق: “يا شناوي متعش الدور خد كهربا وغور، يا شناوي ارفع إيدك جمهور الأهلي هو سيدك”، كما قالوا للاعبين: “جمهور الأهلي كبير يا المكسب يا الرحيل، العب بقى يا عم خلي عندك دم”، ثم هتف جماهير النادي الأهلي لمجلس إدارة القلعة الحمراء: “إدارة سلبية صفقاتكم منتهية”.

ومنذ أن تولى محمد رمضان، منصب المدير الرياضي لفريق الأهلي في شهر أكتوبر 2024، أصبححت قراراته ثير الكثير من الجدل داخل النادي، مما نتج عنه توتر العلاقات بينه وبين اللاعبين، وأيضًا مع الجماهير.

ويسرد موقع “الموجز” خلال السطور التالية، الأزمات التي تعرض لها الأهلي منذ تولي محمد رمضان مهمة المدير الرياضي بالقلعة الحمراء.

أزمة كهربا في الإمارات وفرض غرامة المليون

أثارت أزمة اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" خلال معسكر الفريق في الإمارات جدلًا واسعًا، حيث وقع خلاف بين كهربا والمدير الفني مارسيل كولر.

وكان محمد رمضان، قد فرض غرامة مالية ضخمة، بقيمة مليون جنيه على محمود كهربا، بعد أحداث مباراة السوبر المصري، بالإضافة إلى ترحيله من الإمارات، وهو ما أثار غضب اللاعبين.

عقوبة إمام عاشور بعد مشادته مع الشناوي

فرض المدير الرياضي، غرامة مالية كبيرة بقيمة مليون جنية، على إمام عاشور بعد وقوع مشادة مع محمد الشناوي، إثر خروج اللاعب عن النص عقب مباراة فريق استاد أبيدجان الإيفواري، مما تسبب في استياء كبير داخل الفريق.

إعلان العقوبات عبر الموقع الرسمي للنادل الأهلي

تسبب إعلان محمد رمضان، عن توقيع العقوبات ضد اللاعبين، عبر الموقع الرسمي لـ النادي الأهلي، حالة من الإستياء، حيث أدى ذلك إلى هجوم مستمر من الجماهير على اللاعبين المتورطين.

منع اللاعبين من تحية جماهير الأهلي

واجه محمد رمضان اعتراضات شديدة بعد قرار بمنع لاعبي الأهلي من التوجه لتحية الجماهير بعد الفوز الكبير على شباب بلوزداد، مما أثار استياء اللاعبين والجماهير.

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