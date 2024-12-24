الكويت يقتنص الفوز من الإمارات في كأس الخليج العربي.. عودة كويتية قاتلة

اقتنص منتخب الكويت الأول لكرة القدم، الفوز من غريمه الإمارات، في المباراة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات كأس الخليج العربي (خليجي 26).

تواجه منتخب الكويت مع نظيره الإمارات، مساء يوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج العربي 2024.

ونجح منتخب الكويت في أن يخطف الفوز من الإماراتي بنتيجة 2-1، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، أهداف مباراة الكويت والإمارات في خليجي 26، وأبرز تفاصيل هذه المواجهة الخليجية.

أهداف مباراة الكويت والإمارات في خليجي 26

قص المنتخب الإماراتي شريط التسجيل في هذه المواجهة الخليجية، بهدف نجمه كايو كانيدو كريا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل الكويتي سريعًا في الدقيقة 16، عن طريق لاعبه محمد دحام.

وفي الدقيقة 89، نجح منتخب الكويت في إحراز الهدف القاتل، عن طريق نجمه معاذ العنزي، ليحصل صاحب الأرض على ثلاث نقاط غالية في مشواره بخليجي 26.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الكويتي، رصيده إلى النقطة الرابعة، متوجدًا بهم في وصافة مجموعته التي يتصدرها عمان بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف.

أهداف مباراة الكويت والإمارات في خليجي 26

ترتيب مجموعة الكويت في خليجي 26 بعد فوزه على الإمارات

ويأتي ترتيب مجموعة الكويت في كأس الخليج العربي 2024، بعد فوزه على الإمارات كما يلي.

عمان / 4 نقاط.

الكويت / 4 نقاط

الإمارات / نقطة وحيدة

قطر / نقطة .

تشكيل الكويت ضد الإمارات اليوم

وضم تشكيل الكويت في هذه المباراة كل من:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

خط الدفاع: مشاري غنام، خالد محمد، فهد الهاجري، سلطان العنزي.

الوسط: محمد دحام، أحمد الظفيري، يوسف ماجد.

خط الهجوم: علي مطر، يوسف ناصر، ناصر خضر.

تشكيل الإمارات ضد الكويت في خليجي 26

وجاء تشكيل الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: زايد سلطان، كوامي كويدو، حارب عبد الله، فابيو ليما.

خط الوسط: كايو كانيدو، خليفة الحمادي، عبد الله حمد.

الهجوم: ماركوس ميلوني، ماكينزي هانت، يحيى الغساني.

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