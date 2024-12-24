مباراة الكويت ضد الإمارات في خليجي 26.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي، التعادل الإيجابي، الشوط الأول من مباراة الكويت ضد الإمارات التي تجمع بينهما مساء اليوم في دور مجموعات كأس الخليج العربي (خليجي 26).

اصطدم منتخب الكويت مع نظيره الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

أهداف مباراة الكويت ضد الإمارات في الشوط الأول

وتعادل منتخب الكويت إيجابيًا مع الإمارات بنتيجة 1-1، في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، ويستعرض لكم الموجز الأهداف فيما يلي.

افتتح المنتخب الإماراتي التسجيل في هذه المواجهة الخليجية، بهدف نجمه كايو كانيدو كريا في الدقيقة الخامسة.

وتعادل الكويتي سريعًا في الدقيقة 16، عن طريق لاعبه محمد دحام، حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

أهداف مباراة الكويت والإمارات

تشكيل الإمارات ضد الكويت في خليجي 26

وجاء تشكيل الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: زايد سلطان، كوامي كويدو، حارب عبد الله، فابيو ليما.

خط الوسط: كايو كانيدو، خليفة الحمادي، عبد الله حمد.

الهجوم: ماركوس ميلوني، ماكينزي هانت، يحيى الغساني.

بدلاء الإمارات أمام الكويت اليوم

ويجلس على مقاعد بدلاء المنتخب الإماراتي اليوم كل من: علي خصيف، حمد المقبالي، برونو أوليفيرا، طحنون الزعابي، محمد العطاس، يحيى نادي، خالد الظنحاني، عصام فايز، فهد بدر، سولومون سوسو، خميس المنصوري وفارس خليل.

تشكيل الكويت ضد الإمارات اليوم

وضم تشكيل الكويت في هذه المباراة كل من

حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

خط الدفاع: مشاري غنام، خالد محمد، فهد الهاجري، سلطان العنزي.

الوسط: محمد دحام، أحمد الظفيري، يوسف ماجد.

خط الهجوم: علي مطر، يوسف ناصر، ناصر خضر.

بدلاء الكويت أمام الإمارات في خليجي 26

ويتواجد على مقاعد بدلاء الكويتي كل من: سليمان عبد الغفور، سامي الصانع، بندر بورسلي، فيصل زايد، عيد الرشيدي، حمد الحربي، رضا هاني، مبارك الفنيني، فواز العتيبي، معاذ العنزي، معاذا لظفيري وسلمان محمد.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والإمارات اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد الكويت في خليجي 26، هي الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

ترتيب مجموعة الكويت والإمارات في خليجي 26

ويأتي ترتيب هذه المجموعة في خليجي 26 كما يلي:

عمان (4 نقاط)

منتخب الكويت (نقطة وحيدة)

الإمارات (1) عمان

(1) قطر (1).

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