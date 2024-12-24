الكشف عن حكم مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن حكم مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس، المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا بهذا الموسم 2024-2025.

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مواجهة قوية مع نظيره أولاندو بايرتس، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد وقع في مجموعة قوية بدوري الأبطال في نسختها الجارية، رفقة كل من، أولاندو بايرتس، شباب بلوزداد، واستاد أبيدجان.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي جولاته في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة أولاندو بايرتس، علمًا بأن اللقاء الأول بينهما انتهى بالتعادل السلبي في جنوب أفريقيا.

وأعلن كاف مساء اليوم الثلاثاء، عن حكم مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال، ويرصد لكم موقع الموجز التفاصيل فيما يلي.

حكم مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

وتقرر أن يكون باباكار سار، حكم مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا، وجاء طاقم التحكيم بالكامل على النحو التالي:

باباكار سار - حكم الساحة

با كاليدو - حكم مساعد أول

عبد الرحمن آن - حكم مساعد ثان

عبد القادر مبارك - حكم رابع

حكم مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

موعد مباراة الأهلي وأولاندو بايرتس

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس القادمة، يوم 18 يناير من عام 2025، وتحديدًا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

ملامح قائمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وتأتي ملامح قائمة الأهلي في مباريات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم كما يلي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح ، أكرم توفيق ، عطية الله ، كريم الدبيس.

الوسط: عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

وفي الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي وكهربا.

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