تداعيات أزمة الجماهير مستمرة.. كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي لمواجهة المصري

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد محمود كهربا من قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، في الدوري المصري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستعد فريق الأهلي، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، غدًا الخميس، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، للجولة السادسة من دوري نايل.

محمود عبد المنهم كهربا

وكان الأهلي تعادل سلبيًا مع البنك الأهلي، في بطولة الدوري المصري، بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة فى الجولة الخامسة لتقام فى يناير بسبب خوض الأحمر مباراة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وحقق فريق الأهلي، انتصارًا كبيرًا، على شباب بلوزداد، بسداسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا، من قائمة الأهلي، بعد أزمته الأخيرة مع جماهير القلعة الحمراء، عقب مباراة شباب بلوزداد.

قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبوعلي - حسين الشحات.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث، بجدول الدوري المصري، برصيد 8 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 11 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقاط.

القنوات الناقلة لـ مباراة الاهلى والمصري فى الدوري المصري

تقوم قناة أون تايم سبورتس، ببث مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى في الجولة السادسة لـ الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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