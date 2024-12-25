بث مباشر مباراة العراق ضد البحرين في خليجي 26 (2-0)

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة العراق ضد البحرين المرتقبة بينهما في بطولة كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

ضرب منتخب العراق الأول لكرة القدم موعدًا مع نظيره البحرين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات خليجي 26.

مشاهدة مباراة العراق ضد البحرين في كأس الخليج

وينافس منتخبا البحرين والعراق، في المجموعة الثانية بكأس الخليج العربي 2024، بجانب كل من، السعودية واليمن.

ونستعرض لكم فيما يلي، كل ما يخص مباراة العراق ضد البحرين في خليجي 26، من موعد وتشكيل متوقع وبث وإذاعة اللقاء.

موعد و بث مباشر مباراة العراق ضد البحرين

وتقام مباراة البحرين ضد العراق في ثاني جولات خليجي 26، مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024.

وينطلق بث مباشر مباراة العراق والبحرين اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

بث مباشر مباراة العراق ضد البحرين

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة العراق ضد البحرين، عبر قنوات، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

بث مباشر مباراة العراق والبحرين

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة العراق والبحرين في خليجي 26 فور انطلاق صافرة هذا اللقاء.

انطلاق المباراة

دقيقة 16 / حصول علي جعفر مدن نجم المنتخب البحريني على أول بطاقة صفراء في هذا اللقاء.

دقيقة 20 / زيد تحسين مدافع العراقي /يحصل على البطاقة الصفراء الثانية.

دقيقة 38 / علي جعفر يسجل الهدف الأول لمنتخب البحرين، بعد تمريرة ر ائعة من محمد مرهون.

انتهاء الشوط الأول بتقدم البحرين على العراق بنتيجة 1-0.

دقيقة 47 / علي جعفر مدن يسجل الهدف الثاني لمنتخب البحرين.

نجح منتخب البحرين في حسم هذا اللقاء لصالحه، بالفوز على العراق بهدفين دون رد.

بث مباشر مباراة العراق ضد البحرين

تشكيل العراق المتوقع ضد البحرين

ويأتي تشكيل العراق المتوقع ضد البحرين كالآتي:

في حراسة المرمى: جلال حسن.

الدفاع: مـناف يونس، زيد تحسين، مهند جماز، مصطفى سعدون.

خط الوسط: أمجد عطوان، أحمد ياسين، يوسف الأمين.

الهجوم: إبراهيم بايش، أيمن حسين، علي جاسم.

تشكيل البحرين ضد العراق

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل البحرين ضد العراق على هذا النحو:

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: عبد الله الخلاصي – أمين بن عدي – وليد الحيام – حمد الشمسان.

الوسط: محمد مرهون – سيد ضياء – مهدي عبد الجبار – علي مدن.

وفي الهجوم: مهدي حميدان – كميل الأسود.

ترتيب مجموعة البحرين والعراق في خليجي 26

البحرين: 3 نقاط.

العراق: 3 نقاط.

السعودية: بدون نقاط.

اليمن: بدون نقاط.

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